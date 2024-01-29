https://ria.ru/20240129/vybory-1924096770.html

ЦИК получил десять тысяч заявок на ДЭГ на выборах президента

ЦИК получил десять тысяч заявок на ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 29.01.2024

ЦИК получил десять тысяч заявок на ДЭГ на выборах президента

На утро 29 января поступило 12,5 тысяч заявлений, из них 10 тысяч на дистанционное электронное голосование на выборах президента России, 2,5 тысячи - на... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:48

2024-01-29T11:48

2024-01-29T11:48

выборы президента россии — 2024

политика

россия

москва

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921202494_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_b68e8aa5accda0bfb9258c1b2e5235ce.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На утро 29 января поступило 12,5 тысяч заявлений, из них 10 тысяч на дистанционное электронное голосование на выборах президента России, 2,5 тысячи - на голосование по месту нахождения, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "С полуночи на утро подано было 12,5 заявлений: из них 10 тысяч - это на дистанционное электронное голосование и 2,5 тысячи - на голосование по месту нахождения", - сказала Памфилова на заседание Центризбиркома. Глава ЦИК напомнила, что с 00.00 29 января начался прием заявок на голосование дистанционным образом. "Этот механизм у нас будет применяться в 29 регионах, но подавать заранее заявление о том, что тот или иной человек хочет проголосовать дистанционно, надо в 28 регионах, поскольку в Москве этого делать не нужно, там применяется ДЭГ на портале mos.ru", - отметила она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240124/vybory-1923199960.html

https://ria.ru/20240125/volodin-1923431093.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, москва, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф