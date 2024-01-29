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ЦИК получил десять тысяч заявок на ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 29.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:48 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/vybory-1924096770.html
ЦИК получил десять тысяч заявок на ДЭГ на выборах президента
ЦИК получил десять тысяч заявок на ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 29.01.2024
ЦИК получил десять тысяч заявок на ДЭГ на выборах президента
На утро 29 января поступило 12,5 тысяч заявлений, из них 10 тысяч на дистанционное электронное голосование на выборах президента России, 2,5 тысячи - на... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:48
2024-01-29T11:48
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На утро 29 января поступило 12,5 тысяч заявлений, из них 10 тысяч на дистанционное электронное голосование на выборах президента России, 2,5 тысячи - на голосование по месту нахождения, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "С полуночи на утро подано было 12,5 заявлений: из них 10 тысяч - это на дистанционное электронное голосование и 2,5 тысячи - на голосование по месту нахождения", - сказала Памфилова на заседание Центризбиркома. Глава ЦИК напомнила, что с 00.00 29 января начался прием заявок на голосование дистанционным образом. "Этот механизм у нас будет применяться в 29 регионах, но подавать заранее заявление о том, что тот или иной человек хочет проголосовать дистанционно, надо в 28 регионах, поскольку в Москве этого делать не нужно, там применяется ДЭГ на портале mos.ru", - отметила она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, москва, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
ЦИК получил десять тысяч заявок на ДЭГ на выборах президента

Памфилова: ЦИК получил уже десять тысяч заявок на ДЭГ на выборах президента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове
Сотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На утро 29 января поступило 12,5 тысяч заявлений, из них 10 тысяч на дистанционное электронное голосование на выборах президента России, 2,5 тысячи - на голосование по месту нахождения, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"С полуночи на утро подано было 12,5 заявлений: из них 10 тысяч - это на дистанционное электронное голосование и 2,5 тысячи - на голосование по месту нахождения", - сказала Памфилова на заседание Центризбиркома.
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Глава ЦИК напомнила, что с 00.00 29 января начался прием заявок на голосование дистанционным образом. "Этот механизм у нас будет применяться в 29 регионах, но подавать заранее заявление о том, что тот или иной человек хочет проголосовать дистанционно, надо в 28 регионах, поскольку в Москве этого делать не нужно, там применяется ДЭГ на портале mos.ru", - отметила она.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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