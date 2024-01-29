ЦИК получил десять тысяч заявок на ДЭГ на выборах президента
Памфилова: ЦИК получил уже десять тысяч заявок на ДЭГ на выборах президента
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове
Сотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На утро 29 января поступило 12,5 тысяч заявлений, из них 10 тысяч на дистанционное электронное голосование на выборах президента России, 2,5 тысячи - на голосование по месту нахождения, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"С полуночи на утро подано было 12,5 заявлений: из них 10 тысяч - это на дистанционное электронное голосование и 2,5 тысячи - на голосование по месту нахождения", - сказала Памфилова на заседание Центризбиркома.
Глава ЦИК напомнила, что с 00.00 29 января начался прием заявок на голосование дистанционным образом. "Этот механизм у нас будет применяться в 29 регионах, но подавать заранее заявление о том, что тот или иной человек хочет проголосовать дистанционно, надо в 28 регионах, поскольку в Москве этого делать не нужно, там применяется ДЭГ на портале mos.ru", - отметила она.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.