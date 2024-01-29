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ЦИК представил слоган предстоящих президентских выборов - РИА Новости, 29.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:45 29.01.2024 (обновлено: 15:13 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/vybory-1924096116.html
ЦИК представил слоган предстоящих президентских выборов
ЦИК представил слоган предстоящих президентских выборов - РИА Новости, 29.01.2024
ЦИК представил слоган предстоящих президентских выборов
Стартует второй этап информирования избирателей в рамках президентской кампании, и начнется он с наружной рекламы с новым слоганом предстоящих выборов, заявила... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:45
2024-01-29T15:13
выборы президента россии — 2024
политика
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Стартует второй этап информирования избирателей в рамках президентской кампании, и начнется он с наружной рекламы с новым слоганом предстоящих выборов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Сегодня уже стартует второй этап информирования. И начнется он с новой волны наружной рекламы… Я бы хотела первым делом представить слоган предстоящих выборов президента: "Вместе мы сила - голосуем за Россию". У каждого есть право и возможность ознакомиться с теми кандидатами, которых мы зарегистрировали, и выбрать того, кто в большей степени отвечает запросам избирателей", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК. Она отметила, что важно серьезно отнестись к кампании, прийти на выборы, показать свою гражданскую зрелость."Вот почему "вместе мы сила", как народ, который понимает важность того, какие последствия могут быть в зависимости от того, как мы проведем эту кампанию", - добавила Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. -0-
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политика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, цик рф, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, ЦИК РФ, Совет Федерации РФ
ЦИК представил слоган предстоящих президентских выборов

Памфилова: стартует второй этап информирования о президентской кампании

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Стартует второй этап информирования избирателей в рамках президентской кампании, и начнется он с наружной рекламы с новым слоганом предстоящих выборов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Сегодня уже стартует второй этап информирования. И начнется он с новой волны наружной рекламы… Я бы хотела первым делом представить слоган предстоящих выборов президента: "Вместе мы сила - голосуем за Россию". У каждого есть право и возможность ознакомиться с теми кандидатами, которых мы зарегистрировали, и выбрать того, кто в большей степени отвечает запросам избирателей", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК.
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Она отметила, что важно серьезно отнестись к кампании, прийти на выборы, показать свою гражданскую зрелость.
«
"Вот почему "вместе мы сила", как народ, который понимает важность того, какие последствия могут быть в зависимости от того, как мы проведем эту кампанию", - добавила Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. -0-
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