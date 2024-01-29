https://ria.ru/20240129/vpk-1924180307.html

Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко

Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.01.2024

Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко

Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить свой военно-промышленный комплекс, ВПК стран показал, что обороноспособность государств на... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:41

2024-01-29T16:41

2024-01-29T16:41

россия

белоруссия

безопасность

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить свой военно-промышленный комплекс, ВПК стран показал, что обороноспособность государств на достойном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире "России 24". "Безопасность наших государств сегодня тоже с учетом агрессивной политики недружественных стран вышла на первое место, поэтому ВПК показывает такой пример всему миру - и России, и Белоруссии - когда мы смогли в очень короткий срок перестроить военно-промышленный комплекс, перезарядить его, что называется, на новое, современное, востребованное оружие", - сказала Матвиенко.Матвиенко отметила, что происходящее сейчас - это больше "техническое". "Наш ВПК сумел перестроиться и показать нашу мощь и то, что обороноспособность наших государств на достойном уровне", - добавила она.

https://ria.ru/20240129/putin-1924153478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, безопасность, валентина матвиенко, совет федерации рф