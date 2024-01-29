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Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко
Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.01.2024
Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко
Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить свой военно-промышленный комплекс, ВПК стран показал, что обороноспособность государств на... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:41
2024-01-29T16:41
2024-01-29T16:41
россия
белоруссия
безопасность
валентина матвиенко
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить свой военно-промышленный комплекс, ВПК стран показал, что обороноспособность государств на достойном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире "России 24". "Безопасность наших государств сегодня тоже с учетом агрессивной политики недружественных стран вышла на первое место, поэтому ВПК показывает такой пример всему миру - и России, и Белоруссии - когда мы смогли в очень короткий срок перестроить военно-промышленный комплекс, перезарядить его, что называется, на новое, современное, востребованное оружие", - сказала Матвиенко.Матвиенко отметила, что происходящее сейчас - это больше "техническое". "Наш ВПК сумел перестроиться и показать нашу мощь и то, что обороноспособность наших государств на достойном уровне", - добавила она.
https://ria.ru/20240129/putin-1924153478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, безопасность, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Безопасность, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить ВПК