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Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.01.2024
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16:41 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/vpk-1924180307.html
Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко
Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.01.2024
Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко
Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить свой военно-промышленный комплекс, ВПК стран показал, что обороноспособность государств на... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:41
2024-01-29T16:41
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белоруссия
безопасность
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить свой военно-промышленный комплекс, ВПК стран показал, что обороноспособность государств на достойном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире "России 24". "Безопасность наших государств сегодня тоже с учетом агрессивной политики недружественных стран вышла на первое место, поэтому ВПК показывает такой пример всему миру - и России, и Белоруссии - когда мы смогли в очень короткий срок перестроить военно-промышленный комплекс, перезарядить его, что называется, на новое, современное, востребованное оружие", - сказала Матвиенко.Матвиенко отметила, что происходящее сейчас - это больше "техническое". "Наш ВПК сумел перестроиться и показать нашу мощь и то, что обороноспособность наших государств на достойном уровне", - добавила она.
https://ria.ru/20240129/putin-1924153478.html
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россия, белоруссия, безопасность, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Безопасность, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить ВПК

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить свой военно-промышленный комплекс, ВПК стран показал, что обороноспособность государств на достойном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире "России 24".
«
"Безопасность наших государств сегодня тоже с учетом агрессивной политики недружественных стран вышла на первое место, поэтому ВПК показывает такой пример всему миру - и России, и Белоруссии - когда мы смогли в очень короткий срок перестроить военно-промышленный комплекс, перезарядить его, что называется, на новое, современное, востребованное оружие", - сказала Матвиенко.
Матвиенко отметила, что происходящее сейчас - это больше "техническое".
«
"Наш ВПК сумел перестроиться и показать нашу мощь и то, что обороноспособность наших государств на достойном уровне", - добавила она.
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РоссияБелоруссияБезопасностьВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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