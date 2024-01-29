https://ria.ru/20240129/vengriya-1924219463.html

ЕК готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в Евросоюзе

ЕК готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в Евросоюзе - РИА Новости, 29.01.2024

ЕК готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в Евросоюзе

Еврокомиссия готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в ЕС в соответствии с седьмой статьей Договора Евросоюза, заявил еврокомиссар по вопросам... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:19

2024-01-29T19:19

2024-01-29T20:26

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Еврокомиссия готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в ЕС в соответствии с седьмой статьей Договора Евросоюза, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "По седьмой статье: вы знаете, что Еврокомиссия открыта к диалогу с Советом по верховенству права. <...> В случае если поступит четкий сигнал от стран ЕС о принятии такого решения, конечно, Еврокомиссия реализует эту позицию стран-членов", — сказал европейский чиновник.Так он ответил на вопрос журналистов, готовы ли в ЕС задействовать процедуру лишения Венгрии прав в сообществе "из-за систематических нарушений принципов верховенства права". Рейндерс указал, что Еврокомиссия не принимает самостоятельных решений по запуску процедуры, решение должны принять страны-члены.На применении седьмой статьи против Венгрии настаивали депутаты Европарламента. Седьмая статья Договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки определенных прав государства-члена, которое признали нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено.В середине января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 20 миллиардов евро европейских денег остаются заблокированными для Венгрии из-за проблем с верховенством права. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, задействовали впервые. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

https://ria.ru/20240129/sanktsii-1924193722.html

https://ria.ru/20240129/es-1924114478.html

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в мире, венгрия, будапешт, дидье рейндерс, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, европарламент