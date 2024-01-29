Рейтинг@Mail.ru
ЕК готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в Евросоюзе - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 29.01.2024 (обновлено: 20:26 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/vengriya-1924219463.html
ЕК готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в Евросоюзе
ЕК готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в Евросоюзе - РИА Новости, 29.01.2024
ЕК готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в Евросоюзе
Еврокомиссия готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в ЕС в соответствии с седьмой статьей Договора Евросоюза, заявил еврокомиссар по вопросам... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:19
2024-01-29T20:26
в мире
венгрия
будапешт
дидье рейндерс
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Еврокомиссия готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в ЕС в соответствии с седьмой статьей Договора Евросоюза, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "По седьмой статье: вы знаете, что Еврокомиссия открыта к диалогу с Советом по верховенству права. &lt;...&gt; В случае если поступит четкий сигнал от стран ЕС о принятии такого решения, конечно, Еврокомиссия реализует эту позицию стран-членов", — сказал европейский чиновник.Так он ответил на вопрос журналистов, готовы ли в ЕС задействовать процедуру лишения Венгрии прав в сообществе "из-за систематических нарушений принципов верховенства права". Рейндерс указал, что Еврокомиссия не принимает самостоятельных решений по запуску процедуры, решение должны принять страны-члены.На применении седьмой статьи против Венгрии настаивали депутаты Европарламента. Седьмая статья Договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки определенных прав государства-члена, которое признали нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено.В середине января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 20 миллиардов евро европейских денег остаются заблокированными для Венгрии из-за проблем с верховенством права. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, задействовали впервые. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
https://ria.ru/20240129/sanktsii-1924193722.html
https://ria.ru/20240129/es-1924114478.html
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, будапешт, дидье рейндерс, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, европарламент
В мире, Венгрия, Будапешт, Дидье Рейндерс, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Европарламент
ЕК готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в Евросоюзе

Еврокомиссия готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Еврокомиссия готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в ЕС в соответствии с седьмой статьей Договора Евросоюза, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
"По седьмой статье: вы знаете, что Еврокомиссия открыта к диалогу с Советом по верховенству права. <...> В случае если поступит четкий сигнал от стран ЕС о принятии такого решения, конечно, Еврокомиссия реализует эту позицию стран-членов", — сказал европейский чиновник.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В СФ рассказали, как долго страны ЕС будут продлевать санкции против России
Вчера, 17:34
Так он ответил на вопрос журналистов, готовы ли в ЕС задействовать процедуру лишения Венгрии прав в сообществе "из-за систематических нарушений принципов верховенства права".
Рейндерс указал, что Еврокомиссия не принимает самостоятельных решений по запуску процедуры, решение должны принять страны-члены.
На применении седьмой статьи против Венгрии настаивали депутаты Европарламента.

Венгрию критикуют на Западе за блокирование большинства решений ЕС по Украине. Речь идет в том числе о 50 миллиардах евро макрофинансовой помощи Киеву на четыре года и миллиардах евро по другим программам. Как написала газета Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза, ЕС может саботировать экономику Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву на саммите 1 февраля.

Седьмая статья Договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки определенных прав государства-члена, которое признали нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено.
В середине января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 20 миллиардов евро европейских денег остаются заблокированными для Венгрии из-за проблем с верховенством права.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, задействовали впервые. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
Депутат Европарламента от нидерландской партии Форум за демократию Марсел де Грааф - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Нидерландский политик раскритиковал ЕС за угрозы в адрес Венгрии
Вчера, 13:00
 
В миреВенгрияБудапештДидье РейндерсЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала