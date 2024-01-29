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"Жестокие потери". На Западе раскрыли, что Россия подрывает на Украине
"Жестокие потери". На Западе раскрыли, что Россия подрывает на Украине - РИА Новости, 29.01.2024
"Жестокие потери". На Западе раскрыли, что Россия подрывает на Украине
Российская армия подрывает артиллерийские установки ВСУ и держит противника в неведении насчет своих военных планов, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:25
2024-01-29T19:25
2024-01-29T19:25
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российская армия подрывает артиллерийские установки ВСУ и держит противника в неведении насчет своих военных планов, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Стратегия заключается в том, чтобы заставить ВСУ гадать об истинных планах российских военных. <…> При этом они продолжают выбивать украинские артиллерийские позиции и наносить жестокие потери живой силе противника", — заявил эксперт.Ранее Меркурис сообщил, что удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" обратили в бегство украинские подразделения под Харьковом.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска взяли инициативу в боевых действиях. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. В январе российские военные освободили населенный пункт Крахмальное и село Табаевка в Харьковской области.
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политика, россия, украина, харьков, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Харьков, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Жестокие потери". На Западе раскрыли, что Россия подрывает на Украине
Эксперт Меркурис: Россия подрывает артиллерийские расчеты ВСУ на фронте