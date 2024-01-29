https://ria.ru/20240129/ukraina-1924165151.html

Российский сенатор призвала Борреля не ждать победы Украины

Российский сенатор призвала Борреля не ждать победы Украины - РИА Новости, 29.01.2024

Российский сенатор призвала Борреля не ждать победы Украины

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозепу Боррелю не стоит ждать... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:52

2024-01-29T15:52

2024-01-29T15:52

специальная военная операция на украине

украина

россия

жозеп боррель

екатерина алтабаева

в мире

евросоюз

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозепу Боррелю не стоит ждать победы Украины, так как политическая авантюра Запада по ослаблению России обречена. Ранее Боррель заявил, что военные действия на Украине нарастают, и в Евросоюзе "не видят свет в конце туннеля". "То, что затеяли США вместе со своими европейскими партнерами против Российской Федерации - совершенно бесперспективная авантюра. И Жозеп Боррель здесь прав. Им не стоит ждать свет в конце тоннеля, стремясь ослабить или развалить Россию. Все их планы обречены на провал", - сказал Алтабаева РИА Новости. По ее словам, сколько бы Евросоюз ни вкладывал денег в свой проект под названием Украина, никаких ожидаемых результатов они не добьются. "Мы уверены, что победа будет за Россией", - подчеркнула Алтабаева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, жозеп боррель, екатерина алтабаева, в мире, евросоюз, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр