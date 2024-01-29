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В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924150034.html
В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине
В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине - РИА Новости, 29.01.2024
В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине
Россия была и остается готовой к переговорам с Украиной, но разговаривать ей не с кем - Киев запретил себе вести переговоры с русскими, в то время как РФ... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:06
2024-01-29T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
юрий ушаков
ситуация в днр и лнр
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Россия была и остается готовой к переговорам с Украиной, но разговаривать ей не с кем - Киев запретил себе вести переговоры с русскими, в то время как РФ отвечает на запросы разных стран о своей готовности, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими", - сказал Ушаков, говоря о якобы "сигналах", которые, по сообщениям западных СМИ, подает Россия к мирным переговорам с Украиной.
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html
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в мире, россия, украина, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине

Ушаков: Россия готова к диалогу с Украиной, но разговаривать не с кем

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Россия была и остается готовой к переговорам с Украиной, но разговаривать ей не с кем - Киев запретил себе вести переговоры с русскими, в то время как РФ отвечает на запросы разных стран о своей готовности, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими", - сказал Ушаков, говоря о якобы "сигналах", которые, по сообщениям западных СМИ, подает Россия к мирным переговорам с Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЮрий УшаковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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