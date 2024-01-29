https://ria.ru/20240129/ukraina-1924150034.html

В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине

В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине - РИА Новости, 29.01.2024

В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине

Россия была и остается готовой к переговорам с Украиной, но разговаривать ей не с кем - Киев запретил себе вести переговоры с русскими, в то время как РФ... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:06

2024-01-29T15:06

2024-01-29T15:06

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Россия была и остается готовой к переговорам с Украиной, но разговаривать ей не с кем - Киев запретил себе вести переговоры с русскими, в то время как РФ отвечает на запросы разных стран о своей готовности, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими", - сказал Ушаков, говоря о якобы "сигналах", которые, по сообщениям западных СМИ, подает Россия к мирным переговорам с Украиной.

https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр