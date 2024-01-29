https://ria.ru/20240129/ukraina-1924082309.html

Киев ожидает меньше помощи от Запада в 2024 году, заявил депутат Рады

Киев ожидает меньше помощи от Запада в 2024 году, заявил депутат Рады - РИА Новости, 29.01.2024

Киев ожидает меньше помощи от Запада в 2024 году, заявил депутат Рады

Украина в 2024 году, вероятно, получит меньше помощи от Запада, чем в прошлом году, поэтому план Киева будет сводиться к обороне, заявил секретарь комитета... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:56

2024-01-29T10:56

2024-01-29T10:56

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украина в 2024 году, вероятно, получит меньше помощи от Запада, чем в прошлом году, поэтому план Киева будет сводиться к обороне, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. Его слова приводит газета Washington Post."Нас спрашивают, каков наш план, но нам нужно понимать, какие ресурсы у нас будут... Сейчас все указывает на то, что, возможно, у нас будет меньше, чем в прошлом году, когда мы попытались перейти в контрнаступление и ничего не получилось... Если у нас будет еще меньше (помощи), тогда понятно, какой будет план. Это будет оборона", - заявил Костенко.Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240129/bmp-1924080339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, сергей шойгу, владимир путин, андрей загороднюк, вооруженные силы украины, верховная рада украины