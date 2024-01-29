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Киев ожидает меньше помощи от Запада в 2024 году, заявил депутат Рады - РИА Новости, 29.01.2024
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10:56 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924082309.html
Киев ожидает меньше помощи от Запада в 2024 году, заявил депутат Рады
Киев ожидает меньше помощи от Запада в 2024 году, заявил депутат Рады - РИА Новости, 29.01.2024
Киев ожидает меньше помощи от Запада в 2024 году, заявил депутат Рады
Украина в 2024 году, вероятно, получит меньше помощи от Запада, чем в прошлом году, поэтому план Киева будет сводиться к обороне, заявил секретарь комитета... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:56
2024-01-29T10:56
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украина в 2024 году, вероятно, получит меньше помощи от Запада, чем в прошлом году, поэтому план Киева будет сводиться к обороне, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. Его слова приводит газета Washington Post."Нас спрашивают, каков наш план, но нам нужно понимать, какие ресурсы у нас будут... Сейчас все указывает на то, что, возможно, у нас будет меньше, чем в прошлом году, когда мы попытались перейти в контрнаступление и ничего не получилось... Если у нас будет еще меньше (помощи), тогда понятно, какой будет план. Это будет оборона", - заявил Костенко.Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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в мире, украина, киев, россия, сергей шойгу, владимир путин, андрей загороднюк, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Андрей Загороднюк, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Киев ожидает меньше помощи от Запада в 2024 году, заявил депутат Рады

Депутат Рады: в 2024 году план Киева сведется к обороне из-за уменьшения помощи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украина в 2024 году, вероятно, получит меньше помощи от Запада, чем в прошлом году, поэтому план Киева будет сводиться к обороне, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. Его слова приводит газета Washington Post.
"Нас спрашивают, каков наш план, но нам нужно понимать, какие ресурсы у нас будут... Сейчас все указывает на то, что, возможно, у нас будет меньше, чем в прошлом году, когда мы попытались перейти в контрнаступление и ничего не получилось... Если у нас будет еще меньше (помощи), тогда понятно, какой будет план. Это будет оборона", - заявил Костенко.
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Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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В миреУкраинаКиевРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинАндрей ЗагороднюкВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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