https://ria.ru/20240129/ukraina-1924052516.html
"Все больше условий": в Киеве заметили готовность к переговорам
"Все больше условий": в Киеве заметили готовность к переговорам - РИА Новости, 29.01.2024
"Все больше условий": в Киеве заметили готовность к переговорам
Количество "условий", необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, увеличивается, с таким утверждением выступил депутат Верховной рады... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T05:28
2024-01-29T05:28
2024-01-29T15:11
в мире
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александр дубинский
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владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Количество "условий", необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, увеличивается, с таким утверждением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, комментируя ситуацию в украинском парламенте.Как ранее сообщил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, парламент страны приближается к серьезному кризису из-за намерения ряда депутатов сложить полномочия. По его словам, в "Слуге народа" есть 17 таких заявлений, в других фракциях и партиях тоже есть люди, которые хотят уйти."История Арахамии про 17 депутатов, которые хотят сложить мандат, — это не история про невостребованность, это история про страх. Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны", — написал парламентарий в Telegram, записи в котором публикуются при помощи адвокатов.По его мнению, "непримиримая" позиция Владимира Зеленского связана с завершением пятилетнего срока его каденции, из-за чего "даже самые безапелляционные заявления" становятся лишь "политическим лозунгом"."Возможная передача власти в парламент возложит принятие любых решений на депутатов. А учитывая сложность и неоднозначность этих решений, (число. — Прим. ред.) желающих принимать их в парламенте сокращается", — утверждает Дубинский.При этом он напомнил, что на Украине "уже была ситуация", когда после Майдана депутатов "силой свозили" в парламент для обеспечения нужного количества голосов. "Вполне возможно, что те, кто поумнее, повторения этой ситуации, а также своего в ней участия не хотят", — резюмировал парламентарий.Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. Однако власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет.
https://ria.ru/20240128/peregovory-1924035539.html
https://ria.ru/20240129/katastrofa-1924050602.html
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в мире, украина, александр дубинский, давид арахамия, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Дубинский, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Все больше условий": в Киеве заметили готовность к переговорам
Депутат Рады Дубинский увидел предпосылки готовности Киева к диалогу с Россией
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Количество "условий", необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, увеличивается, с таким утверждением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, комментируя ситуацию в украинском парламенте.
Как ранее сообщил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия
, парламент страны приближается к серьезному кризису из-за намерения ряда депутатов сложить полномочия. По его словам, в "Слуге народа" есть 17 таких заявлений, в других фракциях и партиях тоже есть люди, которые хотят уйти.
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"История Арахамии про 17 депутатов, которые хотят сложить мандат, — это не история про невостребованность, это история про страх. Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны", — написал парламентарий в Telegram, записи в котором публикуются при помощи адвокатов.
По его мнению, "непримиримая" позиция Владимира Зеленского
связана с завершением пятилетнего срока его каденции, из-за чего "даже самые безапелляционные заявления" становятся лишь "политическим лозунгом".
"Возможная передача власти в парламент возложит принятие любых решений на депутатов. А учитывая сложность и неоднозначность этих решений, (число. — Прим. ред.) желающих принимать их в парламенте сокращается", — утверждает Дубинский.
При этом он напомнил, что на Украине "уже была ситуация", когда после Майдана депутатов "силой свозили" в парламент для обеспечения нужного количества голосов. "Вполне возможно, что те, кто поумнее, повторения этой ситуации, а также своего в ней участия не хотят", — резюмировал парламентарий.
Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. Однако власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет.
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