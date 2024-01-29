Рейтинг@Mail.ru
Со стены хореографической школы в Кисловодске уберут цитату Барышникова - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 29.01.2024 (обновлено: 15:07 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/tsitata-1924145313.html
Со стены хореографической школы в Кисловодске уберут цитату Барышникова
Со стены хореографической школы в Кисловодске уберут цитату Барышникова - РИА Новости, 29.01.2024
Со стены хореографической школы в Кисловодске уберут цитату Барышникова
Цитату советского и американского балетмейстера Михаила Барышникова, получившего статус "невозвращенца" в СССР и осудившего проведение специальной военной... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:57
2024-01-29T15:07
кисловодск
ссср
украина
михаил барышников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924149124_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_e36b21668d876e44f85cff8534f6a3c1.jpg
ПЯТИГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Цитату советского и американского балетмейстера Михаила Барышникова, получившего статус "невозвращенца" в СССР и осудившего проведение специальной военной операции на территории Украины, уберут со стены новой хореографической школы в Кисловодске, заявил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале. "Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего её, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведём за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны", – написал Моисеев.Мэр Кисловодска добавил, что скоро цитата будет заменена на слова "одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли". Михаил Николаевич Барышников — советский и американский артист балета, танцовщик, хореограф и актер, родившийся 27 января 1948 года в городе Риге Латвийской ССР (ныне Латвия) в семье советского офицера. За рубежом Барышников впервые выступил в 1970 году, находясь в Лондоне на гастролях с труппой Театра имени Кирова. Летом 1974 года во время гастролей в Канаде группы артистов из разных советских театров Барышников решил не возвращаться в СССР. В марте 2023 года Минюст РФ включил в реестр иноагентов объединение "Настоящая Россия"*, одним из основателей которого является Михаил Барышников. "Настоящая Россия"* выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины. Сайт организации заблокирован.* Объединение, включенное в реестр иностранных агентов в России
https://ria.ru/20240107/student-1920023846.html
кисловодск
ссср
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924149124_10:0:626:462_1920x0_80_0_0_3344e66f907c8625bbb95696863bd70e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кисловодск, ссср, украина, михаил барышников
Кисловодск, СССР, Украина, Михаил Барышников
Со стены хореографической школы в Кисловодске уберут цитату Барышникова

Мэр Кисловодска: цитату Барышникова уберут со стены новой хореографической школы

© Евгений Моисеев/TelegramЦитата Михаила Барышникова на стене хореографической школы в Кисловодске
Цитата Михаила Барышникова на стене хореографической школы в Кисловодске
© Евгений Моисеев/Telegram
Цитата Михаила Барышникова на стене хореографической школы в Кисловодске
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Цитату советского и американского балетмейстера Михаила Барышникова, получившего статус "невозвращенца" в СССР и осудившего проведение специальной военной операции на территории Украины, уберут со стены новой хореографической школы в Кисловодске, заявил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.
«
"Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего её, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведём за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны", – написал Моисеев.
Мэр Кисловодска добавил, что скоро цитата будет заменена на слова "одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли".
Михаил Николаевич Барышников — советский и американский артист балета, танцовщик, хореограф и актер, родившийся 27 января 1948 года в городе Риге Латвийской ССР (ныне Латвия) в семье советского офицера. За рубежом Барышников впервые выступил в 1970 году, находясь в Лондоне на гастролях с труппой Театра имени Кирова. Летом 1974 года во время гастролей в Канаде группы артистов из разных советских театров Барышников решил не возвращаться в СССР.
Вид на одну из улиц Эдинбурга - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Российский студент в Эдинбурге столкнулся с требованием осуждать Россию
7 января, 09:37
В марте 2023 года Минюст РФ включил в реестр иноагентов объединение "Настоящая Россия"*, одним из основателей которого является Михаил Барышников. "Настоящая Россия"* выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины. Сайт организации заблокирован.
* Объединение, включенное в реестр иностранных агентов в России
 
КисловодскСССРУкраинаМихаил Барышников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала