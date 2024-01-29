Со стены хореографической школы в Кисловодске уберут цитату Барышникова
Мэр Кисловодска: цитату Барышникова уберут со стены новой хореографической школы
ПЯТИГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Цитату советского и американского балетмейстера Михаила Барышникова, получившего статус "невозвращенца" в СССР и осудившего проведение специальной военной операции на территории Украины, уберут со стены новой хореографической школы в Кисловодске, заявил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.
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"Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего её, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведём за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны", – написал Моисеев.
Мэр Кисловодска добавил, что скоро цитата будет заменена на слова "одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли".
Михаил Николаевич Барышников — советский и американский артист балета, танцовщик, хореограф и актер, родившийся 27 января 1948 года в городе Риге Латвийской ССР (ныне Латвия) в семье советского офицера. За рубежом Барышников впервые выступил в 1970 году, находясь в Лондоне на гастролях с труппой Театра имени Кирова. Летом 1974 года во время гастролей в Канаде группы артистов из разных советских театров Барышников решил не возвращаться в СССР.
В марте 2023 года Минюст РФ включил в реестр иноагентов объединение "Настоящая Россия"*, одним из основателей которого является Михаил Барышников. "Настоящая Россия"* выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины. Сайт организации заблокирован.
* Объединение, включенное в реестр иностранных агентов в России