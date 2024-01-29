https://ria.ru/20240129/tsitata-1924145313.html

Со стены хореографической школы в Кисловодске уберут цитату Барышникова

Со стены хореографической школы в Кисловодске уберут цитату Барышникова - РИА Новости, 29.01.2024

Со стены хореографической школы в Кисловодске уберут цитату Барышникова

Цитату советского и американского балетмейстера Михаила Барышникова, получившего статус "невозвращенца" в СССР и осудившего проведение специальной военной... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:57

2024-01-29T14:57

2024-01-29T15:07

кисловодск

ссср

украина

михаил барышников

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ПЯТИГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Цитату советского и американского балетмейстера Михаила Барышникова, получившего статус "невозвращенца" в СССР и осудившего проведение специальной военной операции на территории Украины, уберут со стены новой хореографической школы в Кисловодске, заявил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале. "Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего её, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведём за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны", – написал Моисеев.Мэр Кисловодска добавил, что скоро цитата будет заменена на слова "одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли". Михаил Николаевич Барышников — советский и американский артист балета, танцовщик, хореограф и актер, родившийся 27 января 1948 года в городе Риге Латвийской ССР (ныне Латвия) в семье советского офицера. За рубежом Барышников впервые выступил в 1970 году, находясь в Лондоне на гастролях с труппой Театра имени Кирова. Летом 1974 года во время гастролей в Канаде группы артистов из разных советских театров Барышников решил не возвращаться в СССР. В марте 2023 года Минюст РФ включил в реестр иноагентов объединение "Настоящая Россия"*, одним из основателей которого является Михаил Барышников. "Настоящая Россия"* выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины. Сайт организации заблокирован.* Объединение, включенное в реестр иностранных агентов в России

https://ria.ru/20240107/student-1920023846.html

кисловодск

ссср

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кисловодск, ссср, украина, михаил барышников