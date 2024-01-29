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Минцифры пока не обсуждает возобновление работы TikTok в России - РИА Новости, 29.01.2024
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14:55 29.01.2024 (обновлено: 14:57 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/tiktok-1924146394.html
Минцифры пока не обсуждает возобновление работы TikTok в России
Минцифры пока не обсуждает возобновление работы TikTok в России - РИА Новости, 29.01.2024
Минцифры пока не обсуждает возобновление работы TikTok в России
Возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:55
2024-01-29T14:57
россия
максут шадаев
технологии
tiktok
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев."Нет, пока нет", - сказал он в ответ на вопрос, обсуждается ли возобновление работы TikTok в РФ.В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы). В марте 2022 года "Мегафон" сообщил РИА Новости, что объем мобильного трафика социальной сети TikTok в России с марта 2022 года по март 2023 года упал в два раза.
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россия, максут шадаев, технологии, tiktok, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Максут Шадаев, Технологии, TikTok, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры пока не обсуждает возобновление работы TikTok в России

Шадаев: возобновление работы TikTok в России пока не обсуждается

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Нет, пока нет", - сказал он в ответ на вопрос, обсуждается ли возобновление работы TikTok в РФ.
В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы). В марте 2022 года "Мегафон" сообщил РИА Новости, что объем мобильного трафика социальной сети TikTok в России с марта 2022 года по март 2023 года упал в два раза.

TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.

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РоссияМаксут ШадаевТехнологииTikTokМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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