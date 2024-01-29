Минцифры пока не обсуждает возобновление работы TikTok в России
Шадаев: возобновление работы TikTok в России пока не обсуждается
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Нет, пока нет", - сказал он в ответ на вопрос, обсуждается ли возобновление работы TikTok в РФ.
В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы). В марте 2022 года "Мегафон" сообщил РИА Новости, что объем мобильного трафика социальной сети TikTok в России с марта 2022 года по март 2023 года упал в два раза.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.