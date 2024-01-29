https://ria.ru/20240129/tiktok-1924146394.html

Минцифры пока не обсуждает возобновление работы TikTok в России

Минцифры пока не обсуждает возобновление работы TikTok в России - РИА Новости, 29.01.2024

Минцифры пока не обсуждает возобновление работы TikTok в России

Возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:55

2024-01-29T14:55

2024-01-29T14:57

россия

максут шадаев

технологии

tiktok

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев."Нет, пока нет", - сказал он в ответ на вопрос, обсуждается ли возобновление работы TikTok в РФ.В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы). В марте 2022 года "Мегафон" сообщил РИА Новости, что объем мобильного трафика социальной сети TikTok в России с марта 2022 года по март 2023 года упал в два раза.

https://ria.ru/20231114/lel-1909329968.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, максут шадаев, технологии, tiktok, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)