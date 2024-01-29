https://ria.ru/20240129/tigr-1924082789.html

В Приморье убили и расчленили краснокнижного тигра

В Приморье убили и расчленили краснокнижного тигра - РИА Новости, 29.01.2024

В Приморье убили и расчленили краснокнижного тигра

Неизвестные в Пожарском районе Приморья убили краснокнижного тигра, тушу расчленили и спрятали в лесу, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр"... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:57

2024-01-29T10:57

2024-01-29T17:00

происшествия

центр "амурский тигр"

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв — РИА Новости. Неизвестные в Пожарском районе Приморья убили краснокнижного тигра, тушу расчленили и спрятали в лесу, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. "Найдены останки тигра с признаками насильственной смерти. Полиция назначит соответствующие экспертизы и будет проводить расследование, чтоб найти виновных",— сказал собеседник агентства. Он отметил, что тигра расчленили и спрятали его останки в лесу, вероятно, чтобы скрыть преступление. "Пол тигра еще не определяли. Судя по фото, это взрослый внешне здоровый тигр", — рассказал Арамилев. По его словам, останки хищника найдены в местах, где тигры обитают постоянно. Эксперт отметил, что в качестве мотива убийства не исключена месть местных жителей. Ранее сообщалось о нескольких нападениях тигров на собак в селах ряда районов Приморья.Арамилев также уточнил, что инцидент произошел недалеко от поселка Ясеневый на территории, не относящейся к охранной зоне расположенного там нацпарка "Бикин". В краевом Минлесхозе РИА Новости рассказали, что частично расчлененную тушу амурского тигра нашли сотрудники Госохотнадзора в ходе рейдовых мероприятий. "Информацию о находке сразу же передали в правоохранительные органы, которые ведут проверку. За незаконную добычу амурского тигра в России предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы, а также гражданско-правовая ответственность с компенсацией ущерба государству, которая может составлять до двух миллионов рублей и более", — отметили в ведомстве. Полиция возбудила дело о незаконной охоте.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России насчитывается порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20240124/tigr-1923117850.html

https://ria.ru/20240124/tigr-1923136723.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, центр "амурский тигр", приморский край