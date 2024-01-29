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Йоркширскому терьеру, найденному в мусоре в Петербурге, предстоит операция - РИА Новости, 29.01.2024
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17:43 29.01.2024 (обновлено: 17:44 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/terer-1924196729.html
Йоркширскому терьеру, найденному в мусоре в Петербурге, предстоит операция
Йоркширскому терьеру, найденному в мусоре в Петербурге, предстоит операция - РИА Новости, 29.01.2024
Йоркширскому терьеру, найденному в мусоре в Петербурге, предстоит операция
Состояние йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, удалось стабилизировать, однако ему предстоит операция под наркозом,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:43
2024-01-29T17:44
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Состояние йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, удалось стабилизировать, однако ему предстоит операция под наркозом, сообщила компания "Первый Спецтранс". "Счастливчик (в приюте ему дали имя Брюлик) остается в стационаре. Это хорошая новость, ведь там он под круглосуточным наблюдением. Врачам удалось стабилизировать состояние собаки, а вчера нефролог уже одобрил на анестезию. Теперь можно провести необходимые манипуляции под наркозом и сделать жизнь Счастливчика немного лучше", - говорится в сообщении. Отмечается, что куратор Счастливчика уже связалась с несколькими потенциальными хозяевами. "Мы с нетерпением ждем выписку, чтобы навестить малыша и познакомиться с его будущей семьей", – сообщает компания. Йоркширского терьера нашли 20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города. Его оставили на заводе и сообщили, что о нем заботятся – кормят, одевают и гуляют. Йоркширского терьера назвали Счастливчиком. Компания позже сообщила, что ветеринары выявили у собаки ряд серьезных проблем со здоровьем. Осмотр показал, что у животного сильно увеличена печень, сломаны ребра, также диагностирована сердечная недостаточность. Затем собаку поместили в стационар ветклиники. "Первый Спецтранс" - компания по комплексному управлению отходами в Северо-Западном регионе России.
https://ria.ru/20240129/kafe-1924073164.html
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Йоркширскому терьеру, найденному в мусоре в Петербурге, предстоит операция

Йоркширскому терьеру, выжившему в мусоре в Петербурге, предстоит операция

© Фото : Первый СпецтрансЙоркширский терьер, найденный в мусоре в Санкт-Петербурге
Йоркширский терьер, найденный в мусоре в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Первый Спецтранс
Йоркширский терьер, найденный в мусоре в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Состояние йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, удалось стабилизировать, однако ему предстоит операция под наркозом, сообщила компания "Первый Спецтранс".
«
"Счастливчик (в приюте ему дали имя Брюлик) остается в стационаре. Это хорошая новость, ведь там он под круглосуточным наблюдением. Врачам удалось стабилизировать состояние собаки, а вчера нефролог уже одобрил на анестезию. Теперь можно провести необходимые манипуляции под наркозом и сделать жизнь Счастливчика немного лучше", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что куратор Счастливчика уже связалась с несколькими потенциальными хозяевами. "Мы с нетерпением ждем выписку, чтобы навестить малыша и познакомиться с его будущей семьей", – сообщает компания.
Йоркширского терьера нашли 20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города. Его оставили на заводе и сообщили, что о нем заботятся – кормят, одевают и гуляют. Йоркширского терьера назвали Счастливчиком. Компания позже сообщила, что ветеринары выявили у собаки ряд серьезных проблем со здоровьем. Осмотр показал, что у животного сильно увеличена печень, сломаны ребра, также диагностирована сердечная недостаточность. Затем собаку поместили в стационар ветклиники.
"Первый Спецтранс" - компания по комплексному управлению отходами в Северо-Западном регионе России.
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