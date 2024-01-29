https://ria.ru/20240129/terer-1924196729.html
Йоркширскому терьеру, найденному в мусоре в Петербурге, предстоит операция
Йоркширскому терьеру, найденному в мусоре в Петербурге, предстоит операция - РИА Новости, 29.01.2024
Йоркширскому терьеру, найденному в мусоре в Петербурге, предстоит операция
Состояние йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, удалось стабилизировать, однако ему предстоит операция под наркозом,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:43
2024-01-29T17:43
2024-01-29T17:44
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924195048_0:234:1035:816_1920x0_80_0_0_14acf8205a64e9b0d61193873e80c564.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Состояние йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, удалось стабилизировать, однако ему предстоит операция под наркозом, сообщила компания "Первый Спецтранс". "Счастливчик (в приюте ему дали имя Брюлик) остается в стационаре. Это хорошая новость, ведь там он под круглосуточным наблюдением. Врачам удалось стабилизировать состояние собаки, а вчера нефролог уже одобрил на анестезию. Теперь можно провести необходимые манипуляции под наркозом и сделать жизнь Счастливчика немного лучше", - говорится в сообщении. Отмечается, что куратор Счастливчика уже связалась с несколькими потенциальными хозяевами. "Мы с нетерпением ждем выписку, чтобы навестить малыша и познакомиться с его будущей семьей", – сообщает компания. Йоркширского терьера нашли 20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города. Его оставили на заводе и сообщили, что о нем заботятся – кормят, одевают и гуляют. Йоркширского терьера назвали Счастливчиком. Компания позже сообщила, что ветеринары выявили у собаки ряд серьезных проблем со здоровьем. Осмотр показал, что у животного сильно увеличена печень, сломаны ребра, также диагностирована сердечная недостаточность. Затем собаку поместили в стационар ветклиники. "Первый Спецтранс" - компания по комплексному управлению отходами в Северо-Западном регионе России.
https://ria.ru/20240129/kafe-1924073164.html
https://ria.ru/20240126/sobaka-1923647855.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924195048_0:137:1035:913_1920x0_80_0_0_7937e694a4e9f595d25bd6aad7b47a92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия
Йоркширскому терьеру, найденному в мусоре в Петербурге, предстоит операция
Йоркширскому терьеру, выжившему в мусоре в Петербурге, предстоит операция
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Состояние йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, удалось стабилизировать, однако ему предстоит операция под наркозом, сообщила компания "Первый Спецтранс".
«
"Счастливчик (в приюте ему дали имя Брюлик) остается в стационаре. Это хорошая новость, ведь там он под круглосуточным наблюдением. Врачам удалось стабилизировать состояние собаки, а вчера нефролог уже одобрил на анестезию. Теперь можно провести необходимые манипуляции под наркозом и сделать жизнь Счастливчика немного лучше", - говорится в сообщении.
В красноярском кафе отказались обслужить инвалида из-за собаки-поводыря
Отмечается, что куратор Счастливчика уже связалась с несколькими потенциальными хозяевами. "Мы с нетерпением ждем выписку, чтобы навестить малыша и познакомиться с его будущей семьей", – сообщает компания.
Йоркширского терьера нашли 20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города. Его оставили на заводе и сообщили, что о нем заботятся – кормят, одевают и гуляют. Йоркширского терьера назвали Счастливчиком. Компания позже сообщила, что ветеринары выявили у собаки ряд серьезных проблем со здоровьем. Осмотр показал, что у животного сильно увеличена печень, сломаны ребра, также диагностирована сердечная недостаточность. Затем собаку поместили в стационар ветклиники.
"Первый Спецтранс" - компания по комплексному управлению отходами в Северо-Западном регионе России
.
Толстую собаку из Югры, ставшую звездой соцсетей, откормили местные жители