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Ленобласть демонстрирует устойчивые темпы развития, считает Путин - РИА Новости, 29.01.2024
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23:23 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/tempy-1924248035.html
Ленобласть демонстрирует устойчивые темпы развития, считает Путин
Ленобласть демонстрирует устойчивые темпы развития, считает Путин - РИА Новости, 29.01.2024
Ленобласть демонстрирует устойчивые темпы развития, считает Путин
Ленинградская область демонстрирует устойчивые темпы развития, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:23
2024-01-29T23:23
ленинградская область
россия
владимир путин
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Ленинградская область демонстрирует устойчивые темпы развития, считает президент России Владимир Путин. Путин в понедельник провел рабочую встречу с губернатором региона Александром Дрозденко. "Область демонстрирует хорошие темпы развития", - сказал глава государства. Путин отметил также, что Ленобласть входит в число тех российских регионов, где наблюдается постоянный прирост населения. Как подтвердил Дрозденко, если в 2012 году в Ленобласти проживало 1,6 миллиона человек, то в настоящее время свыше 2 миллионов человек.
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ленинградская область, россия, владимир путин, александр дрозденко
Ленинградская область, Россия, Владимир Путин, Александр Дрозденко
Ленобласть демонстрирует устойчивые темпы развития, считает Путин

Путин: Ленинградская область демонстрирует устойчивые темпы развития

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк Ленинградская область
 Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Ленинградская область демонстрирует устойчивые темпы развития, считает президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник провел рабочую встречу с губернатором региона Александром Дрозденко.
«
"Область демонстрирует хорошие темпы развития", - сказал глава государства.
Путин отметил также, что Ленобласть входит в число тех российских регионов, где наблюдается постоянный прирост населения.
Как подтвердил Дрозденко, если в 2012 году в Ленобласти проживало 1,6 миллиона человек, то в настоящее время свыше 2 миллионов человек.
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Ленинградская областьРоссияВладимир ПутинАлександр Дрозденко
 
 
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