https://ria.ru/20240129/tempy-1924248035.html

Ленобласть демонстрирует устойчивые темпы развития, считает Путин

Ленобласть демонстрирует устойчивые темпы развития, считает Путин - РИА Новости, 29.01.2024

Ленобласть демонстрирует устойчивые темпы развития, считает Путин

Ленинградская область демонстрирует устойчивые темпы развития, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T23:23

2024-01-29T23:23

2024-01-29T23:23

ленинградская область

россия

владимир путин

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Ленинградская область демонстрирует устойчивые темпы развития, считает президент России Владимир Путин. Путин в понедельник провел рабочую встречу с губернатором региона Александром Дрозденко. "Область демонстрирует хорошие темпы развития", - сказал глава государства. Путин отметил также, что Ленобласть входит в число тех российских регионов, где наблюдается постоянный прирост населения. Как подтвердил Дрозденко, если в 2012 году в Ленобласти проживало 1,6 миллиона человек, то в настоящее время свыше 2 миллионов человек.

https://ria.ru/20240125/zarabotal-1923508413.html

ленинградская область

россия

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2024

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ленинградская область, россия, владимир путин, александр дрозденко