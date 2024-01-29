Рейтинг@Mail.ru
За нападение на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 29.01.2024 (обновлено: 09:53 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/stambul-1924041310.html
За нападение на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана
За нападение на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана - РИА Новости, 29.01.2024
За нападение на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана
Двое подозреваемых в нападении на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — россиянин, всего в рамках расследования задержали 47 человек,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T00:45
2024-01-29T09:53
стамбул
турция
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924069584_0:54:3078:1785_1920x0_80_0_0_a0706f87520e2a08a284fc9b3c5fb56d.jpg
СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Двое подозреваемых в нападении на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — россиянин, всего в рамках расследования задержали 47 человек, сообщил в ночь на понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек на католическую церковь на севере Стамбула погиб гражданин Турции. По информации СМИ, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*). Двух подозреваемых в нападении задержали вечером воскресенья."Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам (в связи с нападением - ред.)", - сообщил Ерликая на брифинге.Подозреваемых в нападении, по его словам, задержали в 22.00 по местному времени. Один из них оказался гражданином Таджикистана, другой — россиянином. "Предположительно, эти два иностранца — члены ИГ*", - заявил министр.Всех задержанных планируется допросить.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20240126/terakt-1923617583.html
https://ria.ru/20231229/turtsiya-1918927905.html
стамбул
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924069584_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e256c5fc7859e509eb5dfb6071e48034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, турция, россия, в мире
Стамбул, Турция, Россия, В мире
За нападение на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана

По подозрению в нападении на церковь в Стамбуле задержали россиянина

© AFP 2024 / OZAN KOSEСотрудники турецкой полиции по борьбе с массовыми беспорядками блокируют улицу около церкви Санта-Мария после нападения
Сотрудники турецкой полиции по борьбе с массовыми беспорядками блокируют улицу около церкви Санта-Мария после нападения - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AFP 2024 / OZAN KOSE
Сотрудники турецкой полиции по борьбе с массовыми беспорядками блокируют улицу около церкви Санта-Мария после нападения
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Двое подозреваемых в нападении на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — россиянин, всего в рамках расследования задержали 47 человек, сообщил в ночь на понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек на католическую церковь на севере Стамбула погиб гражданин Турции. По информации СМИ, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*). Двух подозреваемых в нападении задержали вечером воскресенья.
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
СМИ: в Иране опровергли информацию о предупреждении от США о теракте
26 января, 12:22
«
"Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам (в связи с нападением - ред.)", - сообщил Ерликая на брифинге.
Подозреваемых в нападении, по его словам, задержали в 22.00 по местному времени. Один из них оказался гражданином Таджикистана, другой — россиянином. "Предположительно, эти два иностранца — члены ИГ*", - заявил министр.
Всех задержанных планируется допросить.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты
29 декабря 2023, 11:58
 
СтамбулТурцияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала