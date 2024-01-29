https://ria.ru/20240129/stambul-1924041310.html

За нападение на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана

За нападение на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана - РИА Новости, 29.01.2024

За нападение на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана

Двое подозреваемых в нападении на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — россиянин, всего в рамках расследования задержали 47 человек,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T00:45

2024-01-29T00:45

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СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Двое подозреваемых в нападении на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — россиянин, всего в рамках расследования задержали 47 человек, сообщил в ночь на понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек на католическую церковь на севере Стамбула погиб гражданин Турции. По информации СМИ, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*). Двух подозреваемых в нападении задержали вечером воскресенья."Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам (в связи с нападением - ред.)", - сообщил Ерликая на брифинге.Подозреваемых в нападении, по его словам, задержали в 22.00 по местному времени. Один из них оказался гражданином Таджикистана, другой — россиянином. "Предположительно, эти два иностранца — члены ИГ*", - заявил министр.Всех задержанных планируется допросить.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20240126/terakt-1923617583.html

https://ria.ru/20231229/turtsiya-1918927905.html

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стамбул, турция, россия, в мире