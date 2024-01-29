За нападение на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана
По подозрению в нападении на церковь в Стамбуле задержали россиянина
© AFP 2024 / OZAN KOSEСотрудники турецкой полиции по борьбе с массовыми беспорядками блокируют улицу около церкви Санта-Мария после нападения
Сотрудники турецкой полиции по борьбе с массовыми беспорядками блокируют улицу около церкви Санта-Мария после нападения
СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Двое подозреваемых в нападении на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — россиянин, всего в рамках расследования задержали 47 человек, сообщил в ночь на понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек на католическую церковь на севере Стамбула погиб гражданин Турции. По информации СМИ, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*). Двух подозреваемых в нападении задержали вечером воскресенья.
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"Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам (в связи с нападением - ред.)", - сообщил Ерликая на брифинге.
Подозреваемых в нападении, по его словам, задержали в 22.00 по местному времени. Один из них оказался гражданином Таджикистана, другой — россиянином. "Предположительно, эти два иностранца — члены ИГ*", - заявил министр.
Всех задержанных планируется допросить.
* Запрещенная в России террористическая группировка