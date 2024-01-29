https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924097484.html
Шойгу направил телеграммы пяти отличившимся в СВО формированиям ВС России
Шойгу направил телеграммы пяти отличившимся в СВО формированиям ВС России - РИА Новости, 29.01.2024
Шойгу направил телеграммы пяти отличившимся в СВО формированиям ВС России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы воинским формированиям, отличившимся в ходе спецоперации и получившим гвардейские наименования, сообщило... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:52
2024-01-29T11:52
2024-01-29T11:52
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы воинским формированиям, отличившимся в ходе спецоперации и получившим гвардейские наименования, сообщило российское военное ведомство в Telegram-канале. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским частям и соединению, участвующим в специальной военной операции, в связи с присвоением им почётных наименований гвардейских. Этих наименований удостоились три полка и две бригады", - говорится в сообщении ведомства. В их числе - 1429-й мотострелковый полк. Входящие в его состав подразделения с декабря 2022 года поддерживали соединения и части 58-й общевойсковой армии и уничтожили большое количество бронетехники, миномётных расчётов и артиллерийских систем противника. "С началом контрнаступления ВСУ личный состав полка стойко и мужественно держал оборону в районе н.п. Работино, отразил многочисленные атаки противника, удержал занимаемые позиции. За отвагу и самоотверженность, проявленные при проведении специальной военной операции, 450 военнослужащих полка удостоены государственных наград", - рассказали в Минобороны. Также телеграмма была направлена личному составу 1430-го мотострелкового полка, который на запорожском направлении оборудовал мощную эшелонированную систему инженерных заграждений, удерживал оборонительные рубежи, а также дерзкими действиями разведывательных и штурмовых групп отразил многочисленные атаки противника и не позволил ему продвинуться вперёд. Кроме того, Шойгу отметил второй полк РХБЗ, который с первых дней спецоперации поддерживал действия штурмовых групп, наносил огневое поражение, уничтожал опорные пункты и боевую технику противника, ставил аэрозольные завесы при форсировании российскими войсками водных преград. Также телеграмму получили бойцы первой мобильной бригады РХБЗ. За отличия, проявленные при выполнении боевых задач, отвагу и мужество 125 военнослужащих бригады награждены орденами и медалями, а лейтенанту В.В. Беликову присвоено звание Героя Российской Федерации, напомнили в МО РФ. Наконец, почётного звания удостоилась 61-я отдельная Киркенесская Краснознамённая бригада морской пехоты. На авдеевском направлении её подразделения освободили 10 населённых пунктов, отразили многочисленные атаки подразделений ВСУ, уничтожили большое количество живой силы и техники противника. "Морские пехотинцы в ходе ожесточённых боёв у н.п. Сватово выбили подразделения ВСУ с занимаемых рубежей и более трёх недель успешно обороняли их. За отличия, проявленные в ходе специальной военной операции, 1300 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и знаков отличия", - добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20240108/shoygu-1920203591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, войска рхбз, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Войска РХБЗ, Вооруженные силы Украины
Шойгу направил телеграммы пяти отличившимся в СВО формированиям ВС России
Министр обороны Шойгу направил телеграммы пяти отличившимся в СВО формированиям
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы воинским формированиям, отличившимся в ходе спецоперации и получившим гвардейские наименования, сообщило российское военное ведомство в Telegram-канале
.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским частям и соединению, участвующим в специальной военной операции, в связи с присвоением им почётных наименований гвардейских. Этих наименований удостоились три полка и две бригады", - говорится в сообщении ведомства.
Шойгу отправил благодарственные телеграммы частям, отличившимся в СВО
В их числе - 1429-й мотострелковый полк. Входящие в его состав подразделения с декабря 2022 года поддерживали соединения и части 58-й общевойсковой армии и уничтожили большое количество бронетехники, миномётных расчётов и артиллерийских систем противника.
"С началом контрнаступления ВСУ
личный состав полка стойко и мужественно держал оборону в районе н.п. Работино, отразил многочисленные атаки противника, удержал занимаемые позиции. За отвагу и самоотверженность, проявленные при проведении специальной военной операции, 450 военнослужащих полка удостоены государственных наград", - рассказали в Минобороны.
Также телеграмма была направлена личному составу 1430-го мотострелкового полка, который на запорожском направлении оборудовал мощную эшелонированную систему инженерных заграждений, удерживал оборонительные рубежи, а также дерзкими действиями разведывательных и штурмовых групп отразил многочисленные атаки противника и не позволил ему продвинуться вперёд.
Кроме того, Шойгу отметил второй полк РХБЗ
, который с первых дней спецоперации поддерживал действия штурмовых групп, наносил огневое поражение, уничтожал опорные пункты и боевую технику противника, ставил аэрозольные завесы при форсировании российскими войсками водных преград.
Также телеграмму получили бойцы первой мобильной бригады РХБЗ. За отличия, проявленные при выполнении боевых задач, отвагу и мужество 125 военнослужащих бригады награждены орденами и медалями, а лейтенанту В.В. Беликову присвоено звание Героя Российской Федерации, напомнили в МО РФ.
Наконец, почётного звания удостоилась 61-я отдельная Киркенесская Краснознамённая бригада морской пехоты. На авдеевском направлении её подразделения освободили 10 населённых пунктов, отразили многочисленные атаки подразделений ВСУ, уничтожили большое количество живой силы и техники противника.
"Морские пехотинцы в ходе ожесточённых боёв у н.п. Сватово выбили подразделения ВСУ с занимаемых рубежей и более трёх недель успешно обороняли их. За отличия, проявленные в ходе специальной военной операции, 1300 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и знаков отличия", - добавили в военном ведомстве.
Командир соединения ВДВ вручил награды отличившимся в СВО саперам