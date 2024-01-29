https://ria.ru/20240129/soglashenie-1924198958.html

"Эркон" и РУТ (МИИТ) заключили соглашение о сотрудничестве

"Эркон" и РУТ (МИИТ) заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 29.01.2024

"Эркон" и РУТ (МИИТ) заключили соглашение о сотрудничестве

Производитель бетона ООО "Эркон" подписал соглашение о стратегическом партнерстве в области научно-исследовательской деятельности с Российским университетом... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:45

2024-01-29T18:45

2024-01-29T18:45

россия

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924195475_0:163:2000:1288_1920x0_80_0_0_436046051c3dc6a8be55d8b8a61687c6.jpg

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Производитель бетона ООО "Эркон" подписал соглашение о стратегическом партнерстве в области научно-исследовательской деятельности с Российским университетом транспорта РУТ (МИИТ), сообщает пресс-служба компании.Подписантами выступили научный руководитель РУТ (МИИТ), член-корреспондент РАН Игорь Розенберг и заместитель генерального директора ООО "Эркон" Гамзат Мансуров.Одним из важнейших направлений совместной работы станет проведение научных исследований в области технологии бетона для повышения его физико-механических и эксплуатационных свойств. В результате сотрудничества компания и университет объединят накопленные знания с целью разработки инновационных видов бетона и передачи опыта молодым специалистам."Наше сотрудничество призвано поднять престиж профессии строителя, которая является стратегически важной для развития нашей страны. Бетонная смесь — это продукт, который имеет прямое влияние на безопасность людей и обладает целым набором характеристик, которые способны как обеспечить комфорт и благосостояние, так и в прямом смысле спасти человеческие жизни. Уверены, что наша работа будет плодотворной и приведет к повышению качества московских строек", - приводит пресс-служба слова Мансурова.Отмечается, что в рамках сотрудничества стороны планируют проводить совместные исследования и мероприятия, такие как семинары, конференции, круглые столы и симпозиумы, выпускать научные материалы и учебные пособия.Мансуров добавил, что компания дает возможность студентам и аспирантам РУТ пройти практику на предприятии, где они смогут получить прикладные знания и провести опыты в лабораториях. Практиканты, продемонстрировавшие наилучшие результаты, смогут попасть в штат.По данным пресс-службы, РУТ (МИИТ) готов принять сотрудников компании на обучение в аспирантуру или другие программы высшего образования для повышения квалификации."Это сотрудничество позволит студентам получить практические навыки, необходимые для успешной карьеры в строительной отрасли, а результаты совместных научно-исследовательских работ помогут обеспечить качество и безопасность строительства объектов транспортной инфраструктуры страны", - заявил Розенберг.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российская академия наук