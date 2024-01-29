https://ria.ru/20240129/shoygu-1924060046.html
Шойгу проверил, как идет модернизация НИИ Минобороны в Подмосковье
Шойгу проверил, как идет модернизация НИИ Минобороны в Подмосковье - РИА Новости, 29.01.2024
Шойгу проверил, как идет модернизация НИИ Минобороны в Подмосковье
Министр обороны Сергей Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны в Подмосковье, сообщили в военном... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T08:32
2024-01-29T08:32
2024-01-29T10:00
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны в Подмосковье, сообщили в военном ведомстве. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье, в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", — уточнили в министерстве.В частности, министр проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны."Начальник войск РХБ защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен. Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты", — сказали в ведомстве.В министерстве уточнили, что кластер "позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов".Как подчеркнули в ведомстве, одним из практических результатов исследований в этой области стала разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.Во время посещения 48-го ЦНИИ главе военного ведомства также доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне.Кроме того, как добавили в ведомстве, министру доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания.Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации (48 ЦНИИ МО РФ) является ведущей научно-исследовательской организацией Министерства обороны Российской Федерации по вопросам борьбы с особо опасными инфекционными заболеваниями и обеспечения биологической безопасности личного состава Вооруженных сил и населения Российской Федерации.
https://ria.ru/20240126/sderzhivanie-1923628493.html
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Шойгу на экспериментальных базах НИИ Минобороны РФ
Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье.
2024-01-29T08:32
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу
Шойгу проверил, как идет модернизация НИИ Минобороны в Подмосковье
Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны в Подмосковье
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны в Подмосковье, сообщили в военном ведомстве.
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"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье, в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", — уточнили в министерстве.
В частности, министр проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны.
"Начальник войск РХБ защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен. Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты", — сказали в ведомстве.
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В министерстве уточнили, что кластер "позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов".
Как подчеркнули в ведомстве, одним из практических результатов исследований в этой области стала разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.
Во время посещения 48-го ЦНИИ главе военного ведомства также доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне.
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Кроме того, как добавили в ведомстве, министру доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации (48 ЦНИИ МО РФ) является ведущей научно-исследовательской организацией Министерства обороны Российской Федерации по вопросам борьбы с особо опасными инфекционными заболеваниями и обеспечения биологической безопасности личного состава Вооруженных сил и населения Российской Федерации.
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