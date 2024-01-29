Рейтинг@Mail.ru
Шойгу проверил, как идет модернизация НИИ Минобороны в Подмосковье - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 29.01.2024 (обновлено: 10:00 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/shoygu-1924060046.html
Шойгу проверил, как идет модернизация НИИ Минобороны в Подмосковье
Шойгу проверил, как идет модернизация НИИ Минобороны в Подмосковье - РИА Новости, 29.01.2024
Шойгу проверил, как идет модернизация НИИ Минобороны в Подмосковье
Министр обороны Сергей Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны в Подмосковье, сообщили в военном... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T08:32
2024-01-29T10:00
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924062581_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1c4bd75ffef120025ee7793c7a3d848.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны в Подмосковье, сообщили в военном ведомстве. &quot;Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье, в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа&quot;, — уточнили в министерстве.В частности, министр проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны."Начальник войск РХБ защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен. Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты", — сказали в ведомстве.В министерстве уточнили, что кластер "позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов".Как подчеркнули в ведомстве, одним из практических результатов исследований в этой области стала разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.Во время посещения 48-го ЦНИИ главе военного ведомства также доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне.Кроме того, как добавили в ведомстве, министру доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания.Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации (48 ЦНИИ МО РФ) является ведущей научно-исследовательской организацией Министерства обороны Российской Федерации по вопросам борьбы с особо опасными инфекционными заболеваниями и обеспечения биологической безопасности личного состава Вооруженных сил и населения Российской Федерации.
https://ria.ru/20240126/sderzhivanie-1923628493.html
https://ria.ru/20231113/rkhbz-1909029881.html
https://ria.ru/20240126/oruzhie-1923700140.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу на экспериментальных базах НИИ Минобороны РФ
Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье.
2024-01-29T08:32
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924062581_271:0:1711:1080_1920x0_80_0_0_694a3eac8e8fcc08d31af8ab90d877d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу
Шойгу проверил, как идет модернизация НИИ Минобороны в Подмосковье

Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны в Подмосковье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны в Подмосковье, сообщили в военном ведомстве.
«

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье, в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", — уточнили в министерстве.

В частности, министр проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны.
"Начальник войск РХБ защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен. Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты", — сказали в ведомстве.
Гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард в Оренбургской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания
26 января, 13:00
В министерстве уточнили, что кластер "позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов".
Как подчеркнули в ведомстве, одним из практических результатов исследований в этой области стала разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.
Во время посещения 48-го ЦНИИ главе военного ведомства также доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне.
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Шойгу высоко оценил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО
13 ноября 2023, 00:45
Кроме того, как добавили в ведомстве, министру доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации (48 ЦНИИ МО РФ) является ведущей научно-исследовательской организацией Министерства обороны Российской Федерации по вопросам борьбы с особо опасными инфекционными заболеваниями и обеспечения биологической безопасности личного состава Вооруженных сил и населения Российской Федерации.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия
26 января, 16:22
 
БезопасностьРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала