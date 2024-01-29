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Пропали. Ужасающий поступок Киева в отношении украинцев вызвал шок в США - РИА Новости, 29.01.2024
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09:14 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/shok-1924064858.html
Пропали. Ужасающий поступок Киева в отношении украинцев вызвал шок в США
Пропали. Ужасающий поступок Киева в отношении украинцев вызвал шок в США - РИА Новости, 29.01.2024
Пропали. Ужасающий поступок Киева в отношении украинцев вызвал шок в США
Украинские власти вносят погибших солдат в списки пропавших без вести, чтобы не платить компенсации их семьям, заявил американский журналист Клейтон Моррис в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:14
2024-01-29T09:14
в мире
киев
украина
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вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские власти вносят погибших солдат в списки пропавших без вести, чтобы не платить компенсации их семьям, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.По его словам, военнослужащих хоронят в общих могилах, что потом не было возможности найти их тела.&quot;Сокрытие этих погибших солдат, конечно, служит и другой цели. Вы уже поняли, что это за цель? Дело не только в том, что они больше не могут со всем этим справиться. Если люди пропали без вести, а не погибли в бою, то правительство Украины не обязано выплачивать их семьям пенсию или посмертное пособие&quot;, — указал он.Журналист подчеркнул, что по украинскому законодательству в случае подтверждения гибели бойца ВСУ его родственникам полагается компенсация, но киевское правительство обходит этот закон, скрывая таким образом судьбу погибших украинцев.Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что ВСУ в результате штурмов на российские линии обороны теряют примерно 1200 человек в день.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска перехватили инициативу. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. В январе российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.
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в мире, киев, украина, марьинка (днр), владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика
В мире, Киев, Украина, Марьинка (ДНР), Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
Пропали. Ужасающий поступок Киева в отношении украинцев вызвал шок в США

Моррис: Киев скрывает гибель солдат, чтобы не платить компенсации их родным

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские власти вносят погибших солдат в списки пропавших без вести, чтобы не платить компенсации их семьям, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.
По его словам, военнослужащих хоронят в общих могилах, что потом не было возможности найти их тела.
«

"Сокрытие этих погибших солдат, конечно, служит и другой цели. Вы уже поняли, что это за цель? Дело не только в том, что они больше не могут со всем этим справиться. Если люди пропали без вести, а не погибли в бою, то правительство Украины не обязано выплачивать их семьям пенсию или посмертное пособие", — указал он.

Журналист подчеркнул, что по украинскому законодательству в случае подтверждения гибели бойца ВСУ его родственникам полагается компенсация, но киевское правительство обходит этот закон, скрывая таким образом судьбу погибших украинцев.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что ВСУ в результате штурмов на российские линии обороны теряют примерно 1200 человек в день.
После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска перехватили инициативу. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. В январе российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.
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