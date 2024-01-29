https://ria.ru/20240129/shok-1924064858.html

Пропали. Ужасающий поступок Киева в отношении украинцев вызвал шок в США

Пропали. Ужасающий поступок Киева в отношении украинцев вызвал шок в США - РИА Новости, 29.01.2024

Пропали. Ужасающий поступок Киева в отношении украинцев вызвал шок в США

Украинские власти вносят погибших солдат в списки пропавших без вести, чтобы не платить компенсации их семьям, заявил американский журналист Клейтон Моррис в... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:14

2024-01-29T09:14

2024-01-29T09:14

в мире

киев

украина

марьинка (днр)

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские власти вносят погибших солдат в списки пропавших без вести, чтобы не платить компенсации их семьям, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.По его словам, военнослужащих хоронят в общих могилах, что потом не было возможности найти их тела."Сокрытие этих погибших солдат, конечно, служит и другой цели. Вы уже поняли, что это за цель? Дело не только в том, что они больше не могут со всем этим справиться. Если люди пропали без вести, а не погибли в бою, то правительство Украины не обязано выплачивать их семьям пенсию или посмертное пособие", — указал он.Журналист подчеркнул, что по украинскому законодательству в случае подтверждения гибели бойца ВСУ его родственникам полагается компенсация, но киевское правительство обходит этот закон, скрывая таким образом судьбу погибших украинцев.Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что ВСУ в результате штурмов на российские линии обороны теряют примерно 1200 человек в день.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска перехватили инициативу. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. В январе российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.

https://ria.ru/20240128/vooruzhenie-1923955912.html

киев

украина

марьинка (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, марьинка (днр), владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика