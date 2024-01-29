https://ria.ru/20240129/shabutdinov-1924161158.html

Суд не выпустил из СИЗО обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова

Суд не выпустил из СИЗО обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова - РИА Новости, 29.01.2024

Суд не выпустил из СИЗО обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты и освободить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в крупном мошенничестве, передает... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:40

2024-01-29T15:40

2024-01-29T15:40

происшествия

москва

россия

аяз шабутдинов

московский городской суд

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты и освободить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Решение Таганского суда Москвы оставить без изменения, жалобы адвокатов - без удовлетворения", - огласила решение судья. Адвокаты по-прежнему считают постановление суда первой инстанции незаконным и необоснованным и настаивают на смягчении меры пресечения на домашний арест, либо внесение залога. Защитник Калой Ахильгов уточнил, что суд сам может установить залог на ту сумму, которую пожелает нужной. "Десятки тысяч (людей - ред.) прошли обучение. Это нормальная, естественная статистика, когда кто-то недоволен обучением и кому-то возвращаются деньги, либо не возвращаются, если суд встал на сторону компании", - сказал Ахильгов. Адвокаты также отметили, что компания Шабутдинова "Лайк Центр" не является "однодневкой" и все его курсы осуществлялись на основании лицензии, в том числе министерства образования. "Я не вижу рисков перевести меня под домашний арест. Я бы мог трудиться на благо наших клиентов", - сказал Шабутдинов, выступая по видеосвязи. По делу потерпевшими признаны 15 человек, еще по более чем 25 заявлениям идет проверка, сообщал следователь в декабре в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.

https://ria.ru/20240125/blinovskaya-1923414545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, аяз шабутдинов, московский городской суд