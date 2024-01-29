https://ria.ru/20240129/seul-1924051305.html

Авария возле российского посольства в Сеуле не повлияла на его работу

Авария возле российского посольства в Сеуле не повлияла на его работу - РИА Новости, 29.01.2024

Авария возле российского посольства в Сеуле не повлияла на его работу

Автомобильная авария возле резиденции посольства РФ в Сеуле не оказала негативного влияния на его работу и не создала угрозы безопасности его сотрудников,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T05:00

2024-01-29T05:00

2024-01-29T05:00

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южная корея

сеул

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СЕУЛ, 29 янв - РИА Новости. Автомобильная авария возле резиденции посольства РФ в Сеуле не оказала негативного влияния на его работу и не создала угрозы безопасности его сотрудников, посольство желает скорейшего выздоровления пострадавшему полицейскому, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. Ранее сообщалось, что вечером 28 января внедорожник врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Южной Корее, полицейский на посту получил серьезные травмы шеи и плеча и был доставлен в больницу. Посольство РФ подтвердило РИА новости факт инцидента, но отметило, что авария произошла на южнокорейской территории, "не оказала негативного влияния на работу российского дипломатического представительства и не создала угрозы безопасности его сотрудников". "Посольство выражает сочувствие пострадавшему во время несения службы полицейскому и желает ему скорейшего восстановления", - заявили в российском диппредставительстве.

https://ria.ru/20240119/dtp-1922263397.html

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