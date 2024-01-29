https://ria.ru/20240129/sdelka-1924101404.html

Сделка США и Турции по F-16 повлияет на внешнюю политику Анкары, пишут СМИ

Сделка США и Турции по F-16 повлияет на внешнюю политику Анкары, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024

Сделка США и Турции по F-16 повлияет на внешнюю политику Анкары, пишут СМИ

Администрация США следит за поведением оппозиционных представителей в Конгрессе, пытающих блокировать сделку по продаже Турции истребителей F-16, последствия... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:02

2024-01-29T12:02

2024-01-29T12:02

в мире

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

f-16

нато

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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Администрация США следит за поведением оппозиционных представителей в Конгрессе, пытающих блокировать сделку по продаже Турции истребителей F-16, последствия процесса повлияют на внешнюю политику Анкары, сообщила проправительственная газета Yeni Şafak со ссылкой на дипломатические источники. Агентство Рейтер сообщило, что вашингтонская администрация попросила конгресс одобрить продажу Турции истребителей F-16 и сопутствующего оборудования на общую сумму 20 миллиардов долларов. Комментируя эти публикации, замглавы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель заявил, что ключевая роль в данном вопросе отведена конгрессу. "Процесс рассмотрения одобрения конгрессом США поставки Турции истребителей F-16 на сумму 23 миллиарда долларов продолжается. Утверждалось, что оппозиционные конгрессмены хотели создать препятствия для использования истребителей и искали предлог. Согласно информации, полученной из дипломатических источников, администрация США следит за их поведением, чтобы выполнить свое обещание, данное Турции. Как и в случае с F-35, диссиденты в конгрессе, получившие письменные юридические гарантии по F-16, будут пытаться использовать такие возможности, как блокирование поставок одобренных к продаже систем или затягивание процесса", - пишет издание. "Два наиболее важных вопроса, касающихся закупки F-16 за 23 миллиарда долларов, - это вопрос условной продажи и вопрос гарантий. Эксперты отметили, что условия, которые может добавить конгресс и которые накладывают ограничения на использование, могут иметь последствия, влияющие на турецкую внешнюю политику", - отметила газета. Турция ранее официально одобрила членство Швеции в НАТО – главное условие которое ставила администрация США для "позитивных сдвигов" по сделке F-16. Ряд проправительственных турецких СМИ и экспертов выступают с мнениями, что позитивное завершение сделки по F-16 для Турции, может открыть новую страницу в отношениях Анкары и Вашингтона, турецкое правительство может занять "прозападную" и "политику во внешней политике. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока лишь заявлял, что ожидает "позитивного развития" ситуации из Вашингтона, не сделав каких-либо комментариев относительно будущего вектора внешней политики.

https://ria.ru/20240126/postavki-1923763227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, f-16, нато