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В СФ рассказали, как долго страны ЕС будут продлевать санкции против России - РИА Новости, 29.01.2024
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17:34 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/sanktsii-1924193722.html
В СФ рассказали, как долго страны ЕС будут продлевать санкции против России
В СФ рассказали, как долго страны ЕС будут продлевать санкции против России - РИА Новости, 29.01.2024
В СФ рассказали, как долго страны ЕС будут продлевать санкции против России
Евросоюз будет продлевать санкции против России до тех пор, пока в них заинтересованы США, демонстрируя свою зависимость от Вашингтона, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:34
2024-01-29T17:34
россия
сша
вашингтон (штат)
александр шендерюк-жидков
евросоюз
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Евросоюз будет продлевать санкции против России до тех пор, пока в них заинтересованы США, демонстрируя свою зависимость от Вашингтона, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Совет ЕС в понедельник утвердил решение о продлении на полгода - до 31 июля 2024 года - введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, говорится в распространенном заявлении Совета. "Каждый раз продлевая санкции, ЕС лишь демонстрирует их временный характер. Это нужно для юридического закрепления их статуса. Ведь бюрократическая система Европы всячески демонстрирует свою приверженность праву, а так как серьезных правовых оснований для санкций в отношении России не существует, то и утвердить их на постоянной основе невозможно", - сказал политик. Другое дело, что нужно понимать, что "сами страны ЕС глубоко несамостоятельны в своих решениях, потому санкции будут продлеваться до тех пор, покуда в них заинтересованы Соединенные Штаты", отметил Шендерюк-Жидков. По словам законодателя, страны Евросоюза в очередной раз демонстрируют, что "Европа давно лишена права принимать какие-либо решения на своём континенте".
https://ria.ru/20240127/ssha-1923791487.html
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россия, сша, вашингтон (штат), александр шендерюк-жидков, евросоюз, совет федерации рф
Россия, США, Вашингтон (штат), Александр Шендерюк-Жидков, Евросоюз, Совет Федерации РФ
В СФ рассказали, как долго страны ЕС будут продлевать санкции против России

Сенатор: страны ЕС будут продлевать санкции против России, пока этого хотят США

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Евросоюз будет продлевать санкции против России до тех пор, пока в них заинтересованы США, демонстрируя свою зависимость от Вашингтона, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Совет ЕС в понедельник утвердил решение о продлении на полгода - до 31 июля 2024 года - введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, говорится в распространенном заявлении Совета.
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"Каждый раз продлевая санкции, ЕС лишь демонстрирует их временный характер. Это нужно для юридического закрепления их статуса. Ведь бюрократическая система Европы всячески демонстрирует свою приверженность праву, а так как серьезных правовых оснований для санкций в отношении России не существует, то и утвердить их на постоянной основе невозможно", - сказал политик.
Другое дело, что нужно понимать, что "сами страны ЕС глубоко несамостоятельны в своих решениях, потому санкции будут продлеваться до тех пор, покуда в них заинтересованы Соединенные Штаты", отметил Шендерюк-Жидков.
По словам законодателя, страны Евросоюза в очередной раз демонстрируют, что "Европа давно лишена права принимать какие-либо решения на своём континенте".
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