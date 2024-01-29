https://ria.ru/20240129/putin-1924205022.html

Путин эмоционально отреагировал на папку с документами Союзного государства

Путин эмоционально отреагировал на папку с документами Союзного государства - РИА Новости, 29.01.2024

Путин эмоционально отреагировал на папку с документами Союзного государства

Президента России Владимира Путина удивила объемная папка с документами на заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:16

2024-01-29T18:16

2024-01-29T18:16

политика

россия

санкт-петербург

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

союзное государство

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивила объемная папка с документами на заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства.На кадрах видно, как российский лидер взял в руки красно-коричневую папку и поразился ее толщине и весу.В понедельник в Петербурге прошло заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов. В их числе декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024 — 2026 годы, постановление о медиакомпании Союзного государства, резолюция по вопросам собственности Союзного государства, декрет о реализации единой промышленной политики.

https://ria.ru/20240129/sg-1924202579.html

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санкт-петербург

белоруссия

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Реакция Путина на размер папки с документами Реакция Путина на размер папки с документами 2024-01-29T18:16 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, санкт-петербург, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство