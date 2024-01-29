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Путин эмоционально отреагировал на папку с документами Союзного государства - РИА Новости, 29.01.2024
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18:16 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/putin-1924205022.html
Путин эмоционально отреагировал на папку с документами Союзного государства
Путин эмоционально отреагировал на папку с документами Союзного государства - РИА Новости, 29.01.2024
Путин эмоционально отреагировал на папку с документами Союзного государства
Президента России Владимира Путина удивила объемная папка с документами на заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:16
2024-01-29T18:16
политика
россия
санкт-петербург
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивила объемная папка с документами на заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства.На кадрах видно, как российский лидер взял в руки красно-коричневую папку и поразился ее толщине и весу.В понедельник в Петербурге прошло заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов. В их числе декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024 — 2026 годы, постановление о медиакомпании Союзного государства, резолюция по вопросам собственности Союзного государства, декрет о реализации единой промышленной политики.
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Реакция Путина на размер папки с документами
Реакция Путина на размер папки с документами
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политика, россия, санкт-петербург, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство
Политика, Россия, Санкт-Петербург, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Союзное государство
Путин эмоционально отреагировал на папку с документами Союзного государства

Путин удивился размеру папки с документами по Союзному государству

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивила объемная папка с документами на заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства.
На кадрах видно, как российский лидер взял в руки красно-коричневую папку и поразился ее толщине и весу.
В понедельник в Петербурге прошло заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов. В их числе декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024 — 2026 годы, постановление о медиакомпании Союзного государства, резолюция по вопросам собственности Союзного государства, декрет о реализации единой промышленной политики.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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ПолитикаРоссияСанкт-ПетербургБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСоюзное государство
 
 
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