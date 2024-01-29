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Источник: Путин может посетить Турцию 12 февраля - РИА Новости, 29.01.2024
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16:00 29.01.2024 (обновлено: 16:01 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/putin-1924167470.html
Источник: Путин может посетить Турцию 12 февраля
Источник: Путин может посетить Турцию 12 февраля - РИА Новости, 29.01.2024
Источник: Путин может посетить Турцию 12 февраля
Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию 12 февраля, но рассматривается возможность и других дат, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:00
2024-01-29T16:01
турция
политика
россия
владимир путин
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АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию 12 февраля, но рассматривается возможность и других дат, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Визит Путина в Турцию состоится в феврале, украинская тематика будет одной из основных на переговорах, сообщил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит президента Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России. Ранее о вероятности визита Путина в Турцию 12 февраля сообщила газета Türkiye."Это дата вероятна, но она не окончательная, пока идет согласование", - сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать вероятность того, что российский лидер посетит Турцию 12 февраля.Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов.
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турция, политика, россия, владимир путин
Турция, Политика, Россия, Владимир Путин
Источник: Путин может посетить Турцию 12 февраля

Диписточник: Путин может посетить Турцию 12 февраля, но возможны и другие даты

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета . Архивное фото
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АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию 12 февраля, но рассматривается возможность и других дат, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Визит Путина в Турцию состоится в феврале, украинская тематика будет одной из основных на переговорах, сообщил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит президента Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России. Ранее о вероятности визита Путина в Турцию 12 февраля сообщила газета Türkiye.
"Это дата вероятна, но она не окончательная, пока идет согласование", - сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать вероятность того, что российский лидер посетит Турцию 12 февраля.
Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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