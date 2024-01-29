https://ria.ru/20240129/putin-1924167470.html

Источник: Путин может посетить Турцию 12 февраля

Источник: Путин может посетить Турцию 12 февраля - РИА Новости, 29.01.2024

Источник: Путин может посетить Турцию 12 февраля

Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию 12 февраля, но рассматривается возможность и других дат, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:00

2024-01-29T16:00

2024-01-29T16:01

турция

политика

россия

владимир путин

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АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию 12 февраля, но рассматривается возможность и других дат, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Визит Путина в Турцию состоится в феврале, украинская тематика будет одной из основных на переговорах, сообщил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит президента Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России. Ранее о вероятности визита Путина в Турцию 12 февраля сообщила газета Türkiye."Это дата вероятна, но она не окончательная, пока идет согласование", - сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать вероятность того, что российский лидер посетит Турцию 12 февраля.Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов.

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, политика, россия, владимир путин