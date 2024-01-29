https://ria.ru/20240129/putin-1924160288.html

Путин рассказал, на чем строится партнерство России и Белоруссии

Путин рассказал, на чем строится партнерство России и Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2024

Путин рассказал, на чем строится партнерство России и Белоруссии

Россию и Белоруссию связывают общие духовные ценности и общая история, именно на этой прочной основе строится партнерство двух стран, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:37

2024-01-29T15:37

2024-01-29T15:40

союзное государство

белоруссия

россия

союзное государство

санкт-петербург

владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Россию и Белоруссию связывают общие духовные ценности и общая история, именно на этой прочной основе строится партнерство двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. "В июле будет отмечаться 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а в мае 2025 года - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это важнейшие памятные даты, значимые для двух наших братских народов, крепко связанных общей историей и духовными ценностями, семейными и родственными узами. И именно на такой прочной основе зиждется подлинное союзничество и стратегическое партнерство России и Белоруссии, в рамках которого на протяжении уже 25 лет мы сообща строим Союзное государство", - сказал Путин.Он напомнил, что лидер Белоруссии в Санкт-Петербурге принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, и эта дата также является значимой для двух стран.

https://ria.ru/20240129/putin-1924155102.html

белоруссия

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, союзное государство, санкт-петербург, владимир путин