Путин рассказал, на чем строится партнерство России и Белоруссии
Путин: Россию и Белоруссию связывают общие духовные ценности и общая история
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Россию и Белоруссию связывают общие духовные ценности и общая история, именно на этой прочной основе строится партнерство двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
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"В июле будет отмечаться 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а в мае 2025 года - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это важнейшие памятные даты, значимые для двух наших братских народов, крепко связанных общей историей и духовными ценностями, семейными и родственными узами. И именно на такой прочной основе зиждется подлинное союзничество и стратегическое партнерство России и Белоруссии, в рамках которого на протяжении уже 25 лет мы сообща строим Союзное государство", - сказал Путин.
Он напомнил, что лидер Белоруссии в Санкт-Петербурге принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, и эта дата также является значимой для двух стран.