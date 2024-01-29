Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, на чем строится партнерство России и Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
15:37 29.01.2024 (обновлено: 15:40 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/putin-1924160288.html
Путин рассказал, на чем строится партнерство России и Белоруссии
Путин рассказал, на чем строится партнерство России и Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2024
Путин рассказал, на чем строится партнерство России и Белоруссии
Россию и Белоруссию связывают общие духовные ценности и общая история, именно на этой прочной основе строится партнерство двух стран, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:37
2024-01-29T15:40
союзное государство
белоруссия
россия
союзное государство
санкт-петербург
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Россию и Белоруссию связывают общие духовные ценности и общая история, именно на этой прочной основе строится партнерство двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. &quot;В июле будет отмечаться 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а в мае 2025 года - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это важнейшие памятные даты, значимые для двух наших братских народов, крепко связанных общей историей и духовными ценностями, семейными и родственными узами. И именно на такой прочной основе зиждется подлинное союзничество и стратегическое партнерство России и Белоруссии, в рамках которого на протяжении уже 25 лет мы сообща строим Союзное государство&quot;, - сказал Путин.Он напомнил, что лидер Белоруссии в Санкт-Петербурге принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, и эта дата также является значимой для двух стран.
https://ria.ru/20240129/putin-1924155102.html
белоруссия
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b1703d91b4167f8b82544ee1e21cf888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, союзное государство, санкт-петербург, владимир путин
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Союзное государство, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин рассказал, на чем строится партнерство России и Белоруссии

Путин: Россию и Белоруссию связывают общие духовные ценности и общая история

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Россию и Белоруссию связывают общие духовные ценности и общая история, именно на этой прочной основе строится партнерство двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
«

"В июле будет отмечаться 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а в мае 2025 года - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это важнейшие памятные даты, значимые для двух наших братских народов, крепко связанных общей историей и духовными ценностями, семейными и родственными узами. И именно на такой прочной основе зиждется подлинное союзничество и стратегическое партнерство России и Белоруссии, в рамках которого на протяжении уже 25 лет мы сообща строим Союзное государство", - сказал Путин.

Он напомнил, что лидер Белоруссии в Санкт-Петербурге принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, и эта дата также является значимой для двух стран.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций
Вчера, 15:23
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияСоюзное государствоСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала