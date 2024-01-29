https://ria.ru/20240129/putin-1924154250.html

Путин сам возит Лукашенко по Стрельне

Путин сам возит Лукашенко по Стрельне - РИА Новости, 29.01.2024

Путин сам возит Лукашенко по Стрельне

Президент России Владимир Путин лично управляет автомобилем, на котором вместе с сидящим рядом на пассажирском сидении белорусским коллегой Александром... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:21

2024-01-29T15:21

2024-01-29T15:30

стрельна

санкт-петербург

россия

владимир путин

александр лукашенко

политика

белоруссия

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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично управляет автомобилем, на котором вместе с сидящим рядом на пассажирском сидении белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулем, Лукашенко на переднем пассажирском", - говорится в сообщении. Telegram-канал также опубликовал в подтверждение фото, как главы государств вдвоем выходят из автомобиля. Лукашенко приехал в Петербург в субботу, где вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. В воскресенье оба лидера приняли участие в открытии зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Они также вместе осмотрели "СКА Арену" в Петербурге и поговорили с хоккеистами. Затем Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу, которая перешла в рабочий обед. В понедельник президенты проводят Высший Госсовет Союзного государства.

https://ria.ru/20231007/aurus-1901161319.html

стрельна

санкт-петербург

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

стрельна, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр лукашенко, политика, белоруссия