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Путин сам возит Лукашенко по Стрельне - РИА Новости, 29.01.2024
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15:21 29.01.2024 (обновлено: 15:30 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/putin-1924154250.html
Путин сам возит Лукашенко по Стрельне
Путин сам возит Лукашенко по Стрельне - РИА Новости, 29.01.2024
Путин сам возит Лукашенко по Стрельне
Президент России Владимир Путин лично управляет автомобилем, на котором вместе с сидящим рядом на пассажирском сидении белорусским коллегой Александром... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:21
2024-01-29T15:30
стрельна
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр лукашенко
политика
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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично управляет автомобилем, на котором вместе с сидящим рядом на пассажирском сидении белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулем, Лукашенко на переднем пассажирском", - говорится в сообщении. Telegram-канал также опубликовал в подтверждение фото, как главы государств вдвоем выходят из автомобиля. Лукашенко приехал в Петербург в субботу, где вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. В воскресенье оба лидера приняли участие в открытии зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Они также вместе осмотрели "СКА Арену" в Петербурге и поговорили с хоккеистами. Затем Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу, которая перешла в рабочий обед. В понедельник президенты проводят Высший Госсовет Союзного государства.
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стрельна, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр лукашенко, политика, белоруссия
Стрельна, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Белоруссия
Путин сам возит Лукашенко по Стрельне

"Пул Первого": Путин сам водит машину, на которой ездит с Лукашенко по Стрельне

© Фото : Пул ПервогоПрезидент России Владимир Путин выходит из автомобиля, на котором вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня
Президент России Владимир Путин выходит из автомобиля, на котором вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Пул Первого
Президент России Владимир Путин выходит из автомобиля, на котором вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня
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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично управляет автомобилем, на котором вместе с сидящим рядом на пассажирском сидении белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулем, Лукашенко на переднем пассажирском", - говорится в сообщении. Telegram-канал также опубликовал в подтверждение фото, как главы государств вдвоем выходят из автомобиля.
Лукашенко приехал в Петербург в субботу, где вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. В воскресенье оба лидера приняли участие в открытии зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Они также вместе осмотрели "СКА Арену" в Петербурге и поговорили с хоккеистами. Затем Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу, которая перешла в рабочий обед. В понедельник президенты проводят Высший Госсовет Союзного государства.
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