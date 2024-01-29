Путин сам возит Лукашенко по Стрельне
"Пул Первого": Путин сам водит машину, на которой ездит с Лукашенко по Стрельне
© Фото : Пул ПервогоПрезидент России Владимир Путин выходит из автомобиля, на котором вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня
Президент России Владимир Путин выходит из автомобиля, на котором вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня
МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично управляет автомобилем, на котором вместе с сидящим рядом на пассажирском сидении белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулем, Лукашенко на переднем пассажирском", - говорится в сообщении. Telegram-канал также опубликовал в подтверждение фото, как главы государств вдвоем выходят из автомобиля.
Лукашенко приехал в Петербург в субботу, где вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. В воскресенье оба лидера приняли участие в открытии зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Они также вместе осмотрели "СКА Арену" в Петербурге и поговорили с хоккеистами. Затем Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу, которая перешла в рабочий обед. В понедельник президенты проводят Высший Госсовет Союзного государства.