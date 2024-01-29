https://ria.ru/20240129/putin-1924041842.html

ЦИК планирует 29 января зарегистрировать Путина кандидатом в президенты

ЦИК планирует 29 января зарегистрировать Путина кандидатом в президенты - РИА Новости, 29.01.2024

ЦИК планирует 29 января зарегистрировать Путина кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в понедельник, 29 января, может зарегистрировать действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на должность РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T00:55

2024-01-29T00:55

2024-01-29T00:55

выборы президента россии — 2024

россия

политика

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

российский общенародный союз

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в понедельник, 29 января, может зарегистрировать действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на должность президента на выборах в марте 2024 года, следует из проекта повестки. Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщал РИА Новости, что ЦИК РФ завершила проверку подписных листов, представленных штабом Путина. По его словам, было проверено 60 тысяч подписей, среди которых были единичные записи с несущественными ошибками. Кроме того, Центризбирком планирует рассмотреть вопросы о регистрации доверенных лиц Путина, о регистрации уполномоченных представителей политической партии "Российский общенародный союз", о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата от КПРФ Николая Харитонова и о регистрации доверенных лиц кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Также в проект повестки включен вопрос о дополнительном выделении средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов РФ на подготовку и проведение выборов президента РФ. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий: Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Из них на 29 января подписные листы в ЦИК представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович. Самовыдвиженцам Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240129/mobilnyy_izbiratel-1924040342.html

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россия, политика, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), российский общенародный союз, лдпр