Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить зерновую сделку
Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить Украину и зерновую сделку
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить на переговорах зерновую сделку, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
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"Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента (Эрдогана. — Прим. ред.) в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс. Есть также приостановившая работу черноморская зерновая инициатива, господин президент уже заявлял, что намерен обсудить с уважаемым Владимиром Путиным инициативы по ее возобновлению", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, президенты также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы.
"В целом у лидеров довольно-таки широкая повестка", — заключил источник.
Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль своевременно сообщит о датах встречи главы российского государства с Эрдоганом. Дипломатический источник в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что Турция рассчитывает на визит Путина, ориентировочно в феврале.
Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Вторая часть пакетной договоренности (меморандум Россия — ООН) предусматривала снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
Как не раз отмечали в Москве, в отношении России соглашение не выполнялось, а украинское зерно шло прежде всего в Европу, хотя главной целью провозглашались поставки нуждающимся странам Африки. Поэтому Москва возражала против продления сделки и ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года.