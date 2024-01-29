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Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить зерновую сделку - РИА Новости, 29.01.2024
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08:08 29.01.2024 (обновлено: 10:46 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/peregovory-1924058422.html
Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить зерновую сделку
Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить зерновую сделку - РИА Новости, 29.01.2024
Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить зерновую сделку
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить на переговорах зерновую сделку, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T08:08
2024-01-29T10:46
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
зерновая сделка
в мире
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АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить на переговорах зерновую сделку, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента (Эрдогана. — Прим. ред.) в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс. Есть также приостановившая работу черноморская зерновая инициатива, господин президент уже заявлял, что намерен обсудить с уважаемым Владимиром Путиным инициативы по ее возобновлению", — сообщил собеседник агентства.По его словам, президенты также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы."В целом у лидеров довольно-таки широкая повестка", — заключил источник.Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль своевременно сообщит о датах встречи главы российского государства с Эрдоганом. Дипломатический источник в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что Турция рассчитывает на визит Путина, ориентировочно в феврале. Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Вторая часть пакетной договоренности (меморандум Россия — ООН) предусматривала снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".Как не раз отмечали в Москве, в отношении России соглашение не выполнялось, а украинское зерно шло прежде всего в Европу, хотя главной целью провозглашались поставки нуждающимся странам Африки. Поэтому Москва возражала против продления сделки и ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года.
https://ria.ru/20240110/erdogan-1920584563.html
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турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, зерновая сделка, в мире
Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Зерновая сделка, В мире
Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить зерновую сделку

Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить Украину и зерновую сделку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
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АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить на переговорах зерновую сделку, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
«
"Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента (Эрдогана. — Прим. ред.) в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс. Есть также приостановившая работу черноморская зерновая инициатива, господин президент уже заявлял, что намерен обсудить с уважаемым Владимиром Путиным инициативы по ее возобновлению", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, президенты также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы.
"В целом у лидеров довольно-таки широкая повестка", — заключил источник.
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Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль своевременно сообщит о датах встречи главы российского государства с Эрдоганом. Дипломатический источник в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что Турция рассчитывает на визит Путина, ориентировочно в феврале.
Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Вторая часть пакетной договоренности (меморандум Россия — ООН) предусматривала снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
Как не раз отмечали в Москве, в отношении России соглашение не выполнялось, а украинское зерно шло прежде всего в Европу, хотя главной целью провозглашались поставки нуждающимся странам Африки. Поэтому Москва возражала против продления сделки и ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года.
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