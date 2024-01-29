https://ria.ru/20240129/peregovory-1924058422.html

Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить зерновую сделку

Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить зерновую сделку - РИА Новости, 29.01.2024

Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить зерновую сделку

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить на переговорах зерновую сделку, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:08

2024-01-29T08:08

2024-01-29T10:46

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

зерновая сделка

в мире

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АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить на переговорах зерновую сделку, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента (Эрдогана. — Прим. ред.) в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс. Есть также приостановившая работу черноморская зерновая инициатива, господин президент уже заявлял, что намерен обсудить с уважаемым Владимиром Путиным инициативы по ее возобновлению", — сообщил собеседник агентства.По его словам, президенты также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы."В целом у лидеров довольно-таки широкая повестка", — заключил источник.Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль своевременно сообщит о датах встречи главы российского государства с Эрдоганом. Дипломатический источник в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что Турция рассчитывает на визит Путина, ориентировочно в феврале. Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Вторая часть пакетной договоренности (меморандум Россия — ООН) предусматривала снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".Как не раз отмечали в Москве, в отношении России соглашение не выполнялось, а украинское зерно шло прежде всего в Европу, хотя главной целью провозглашались поставки нуждающимся странам Африки. Поэтому Москва возражала против продления сделки и ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года.

https://ria.ru/20240110/erdogan-1920584563.html

https://ria.ru/20240110/gonka-1920554813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, зерновая сделка, в мире