https://ria.ru/20240129/ozon-1924047637.html
Эксперты оценили рост числа продавцов на Ozon и Wildberries за два года
Эксперты оценили рост числа продавцов на Ozon и Wildberries за два года - РИА Новости, 29.01.2024
Эксперты оценили рост числа продавцов на Ozon и Wildberries за два года
Количество продавцов на Ozon и Wildberries увеличилось вдвое почти за два года, однако в 2023 году их интерес к этим площадкам заметно снизился, следует из... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T03:12
2024-01-29T03:12
2024-01-29T03:12
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ozon
wildberries
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество продавцов на Ozon и Wildberries увеличилось вдвое почти за два года, однако в 2023 году их интерес к этим площадкам заметно снизился, следует из расчетов аналитиков сервиса для ведения бизнеса "Контур.Фокус", подготовленных для РИА Новости. Эксперты делают вывод, что время взрывного роста прошло – "порог насыщения" на обоих крупнейших российских маркетплейсах достигнут. "Продавцов на данных маркетплейсах (Ozon и Wildberries - ред.) стало больше в 2 раза. Самый активный рост происходил в 2022 году, но в 2023 интерес селлеров к площадкам заметно снизился... За 11 месяцев 2022 года рост селлеров составил 85%, а за последующие 10 месяцев - только 24%", - говорится в материалах. Уточняется, что в исследование вошел период с января 2022 по октябрь 2023 года. Отмечается, что наибольшее количество продавцов пришли на маркетплейсы за период с 2021 по 2023 год. Раньше 2021 года свой бизнес начали только 38% действующих участников. Пик выпал на 2022 год, когда на рынок пришли 83,7 тысячи продавцов. При этом около 78% поставщиков, работавших на 1 января 2022 года, действуют до сих пор. В свою очередь ликвидировались за 2022 год 18,7 тысячи селлеров, что составило 13% от общего числа продавцов на Ozon и Wildberries, а в 2023 году - 13,9 тысячи (10%). При этом, по данным исследования, более 30% всех российских селлеров зарегистрированы в Москве и области. На столицу приходится 63,6 тысячи продавцов, а на Московскую область, по данным на октябрь 2023 года, - 40,2 тысячи. Третью строчку в рейтинге регионов занимает Санкт-Петербург (21 тысяча), четвертую - Краснодарский край (15,7 тысячи), на пятом месте - Татарстан (12,3 тысячи). Аналитики также выделили регионы, где активнее всего растет количество продавцов. На первом месте - Ненецкий автономный округ: если в январе 2022 года там был единственный продавец, то в 2023 их стало семь - рост в 7 раз соответственно. Второе и третье места заняли Калмыкия (в 4,5 раза) и Чечня (в 3,8 раза). Четвертое и пятое место у Пензенской области и Дагестана, где показатель увеличился более чем втрое. Единственным регионом, где количество продавцов сократилось за это время, стала Республика Саха - убыль там составила 12%. "Общая тенденция по количеству селлеров вполне закономерна. Она соответствует в том числе тенденции оборота маркетплейсов: время взрывного роста прошло, покупки на маркетплейсах стали привычкой. Объем селлеров маркетплейсов тоже достиг определенного порога насыщения - уникальные предложения стали единичными, наступил этап активной конкуренции за покупателя. Поэтому рост замедлился и с каждым годом будет замедляться все больше", - прокомментировал эксперт проекта "Контур.Фокус" Антон Яковлев.
https://ria.ru/20231020/ozon-1904145213.html
https://ria.ru/20240116/wildberries-1921667707.html
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экономика, москва, московская область (подмосковье), ozon, wildberries, санкт-петербург
Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье), Ozon, Wildberries, Санкт-Петербург
Эксперты оценили рост числа продавцов на Ozon и Wildberries за два года
"Контур.Фокус": число продавцов на Ozon и Wildberries за два года удвоилось
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество продавцов на Ozon и Wildberries увеличилось вдвое почти за два года, однако в 2023 году их интерес к этим площадкам заметно снизился, следует из расчетов аналитиков сервиса для ведения бизнеса "Контур.Фокус", подготовленных для РИА Новости.
Эксперты делают вывод, что время взрывного роста прошло – "порог насыщения" на обоих крупнейших российских маркетплейсах достигнут.
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"Продавцов на данных маркетплейсах (Ozon и Wildberries - ред.) стало больше в 2 раза. Самый активный рост происходил в 2022 году, но в 2023 интерес селлеров к площадкам заметно снизился... За 11 месяцев 2022 года рост селлеров составил 85%, а за последующие 10 месяцев - только 24%", - говорится в материалах. Уточняется, что в исследование вошел период с января 2022 по октябрь 2023 года.
Отмечается, что наибольшее количество продавцов пришли на маркетплейсы за период с 2021 по 2023 год. Раньше 2021 года свой бизнес начали только 38% действующих участников. Пик выпал на 2022 год, когда на рынок пришли 83,7 тысячи продавцов. При этом около 78% поставщиков, работавших на 1 января 2022 года, действуют до сих пор. В свою очередь ликвидировались за 2022 год 18,7 тысячи селлеров, что составило 13% от общего числа продавцов на Ozon и Wildberries, а в 2023 году - 13,9 тысячи (10%).
При этом, по данным исследования, более 30% всех российских селлеров зарегистрированы в Москве
и области. На столицу приходится 63,6 тысячи продавцов, а на Московскую область
, по данным на октябрь 2023 года, - 40,2 тысячи. Третью строчку в рейтинге регионов занимает Санкт-Петербург
(21 тысяча), четвертую - Краснодарский край
(15,7 тысячи), на пятом месте - Татарстан (12,3 тысячи).
Аналитики также выделили регионы, где активнее всего растет количество продавцов. На первом месте - Ненецкий автономный округ
: если в январе 2022 года там был единственный продавец, то в 2023 их стало семь - рост в 7 раз соответственно. Второе и третье места заняли Калмыкия (в 4,5 раза) и Чечня (в 3,8 раза). Четвертое и пятое место у Пензенской области
и Дагестана, где показатель увеличился более чем втрое.
Единственным регионом, где количество продавцов сократилось за это время, стала Республика Саха
- убыль там составила 12%.
"Общая тенденция по количеству селлеров вполне закономерна. Она соответствует в том числе тенденции оборота маркетплейсов: время взрывного роста прошло, покупки на маркетплейсах стали привычкой. Объем селлеров маркетплейсов тоже достиг определенного порога насыщения - уникальные предложения стали единичными, наступил этап активной конкуренции за покупателя. Поэтому рост замедлился и с каждым годом будет замедляться все больше", - прокомментировал эксперт проекта "Контур.Фокус" Антон Яковлев.
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