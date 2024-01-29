Генсек НАТО считает, что оружие для Украины - это "путь к миру"
Генсек НАТО считает, что оружие для Украины - это "путь к миру"
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в США завил, что уверен в продолжении поддержки Украины всеми союзниками по альянсу.
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"Помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность стран альянса… Я совершенно уверен, что все союзники продолжат такую поддержку", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Столтенберг также высказал мнение, что оружие для Украины – "это путь к миру".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.