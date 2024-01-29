https://ria.ru/20240129/nato-1924250531.html
Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков
Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков - РИА Новости, 29.01.2024
Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:49
2024-01-29T23:49
2024-01-29T23:55
в мире
украина
нато
вашингтон (штат)
йенс столтенберг
финляндия
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО."Двери НАТО открыты, остаются открыты, в том числе для Украины, которая станет членом НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне с генеральным секретарем североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.Демонстрацией открытых дверей НАТО Блинкен назвал вступление в альянса Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.
https://ria.ru/20240129/nato-1924101565.html
украина
вашингтон (штат)
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edfa75e996d90d8daef5c5f0268ed624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, вашингтон (штат), йенс столтенберг, финляндия, энтони блинкен
В мире, Украина, НАТО, Вашингтон (штат), Йенс Столтенберг, Финляндия, Энтони Блинкен
Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков
Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких вступления