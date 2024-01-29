https://ria.ru/20240129/nato-1924250531.html

Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков

Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков - РИА Новости, 29.01.2024

Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T23:49

2024-01-29T23:49

2024-01-29T23:55

в мире

украина

нато

вашингтон (штат)

йенс столтенберг

финляндия

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО."Двери НАТО открыты, остаются открыты, в том числе для Украины, которая станет членом НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне с генеральным секретарем североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.Демонстрацией открытых дверей НАТО Блинкен назвал вступление в альянса Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.

https://ria.ru/20240129/nato-1924101565.html

украина

вашингтон (штат)

финляндия

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в мире, украина, нато, вашингтон (штат), йенс столтенберг, финляндия, энтони блинкен