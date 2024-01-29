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Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков - РИА Новости, 29.01.2024
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23:49 29.01.2024 (обновлено: 23:55 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/nato-1924250531.html
Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков
Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков - РИА Новости, 29.01.2024
Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:49
2024-01-29T23:55
в мире
украина
нато
вашингтон (штат)
йенс столтенберг
финляндия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО."Двери НАТО открыты, остаются открыты, в том числе для Украины, которая станет членом НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне с генеральным секретарем североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.Демонстрацией открытых дверей НАТО Блинкен назвал вступление в альянса Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.
https://ria.ru/20240129/nato-1924101565.html
украина
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в мире, украина, нато, вашингтон (штат), йенс столтенберг, финляндия, энтони блинкен
В мире, Украина, НАТО, Вашингтон (штат), Йенс Столтенберг, Финляндия, Энтони Блинкен
Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков

Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких вступления

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО.
«
"Двери НАТО открыты, остаются открыты, в том числе для Украины, которая станет членом НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне с генеральным секретарем североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
Демонстрацией открытых дверей НАТО Блинкен назвал вступление в альянса Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Вчера, 12:03
 
В миреУкраинаНАТОВашингтон (штат)Йенс СтолтенбергФинляндияЭнтони Блинкен
 
 
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