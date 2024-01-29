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Стало известно меню обеда для участников госсовета России и Белоруссии
Стало известно меню обеда для участников госсовета России и Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2024
Стало известно меню обеда для участников госсовета России и Белоруссии
Угольную треску, грибную солянку с картофельным пончиком и лавандовое мороженое предложили на обед участникам высшего государственного совета союзного... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:34
2024-01-29T19:34
2024-01-29T19:57
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СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 29 янв - РИА Новости. Угольную треску, грибную солянку с картофельным пончиком и лавандовое мороженое предложили на обед участникам высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии. Заседание высшего госсовета союзного государства состоялось в понедельник в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, его провели президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. После совещания участники отправились на обед, им предложили на выбор угольную треску с пюре из зеленого горошка или антрекот из говядины с овощами гриль. Также в меню были морской гребешок с цветной капустой, маринованная форель в бруснике со сметаной, грибная солянка с картофельным пончиком. Также участники могли попробовать щербет из облепихи с апельсином и мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым на десерт.
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Санкт-Петербург
Стало известно меню обеда для участников госсовета России и Белоруссии
Участников госсовета СГ угостили гребешками, солянкой и лавандовым мороженым
СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 29 янв - РИА Новости. Угольную треску, грибную солянку с картофельным пончиком и лавандовое мороженое предложили на обед участникам высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии.
Заседание высшего госсовета союзного государства состоялось в понедельник в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге
, его провели президенты России и Белоруссии Владимир Путин
и Александр Лукашенко
.
После совещания участники отправились на обед, им предложили на выбор угольную треску с пюре из зеленого горошка или антрекот из говядины с овощами гриль. Также в меню были морской гребешок с цветной капустой, маринованная форель в бруснике со сметаной, грибная солянка с картофельным пончиком.
Также участники могли попробовать щербет из облепихи с апельсином и мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым на десерт.
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