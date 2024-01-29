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Главный офис медиахолдинга Союзного государства будет находиться в Москве - РИА Новости, 29.01.2024
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Союзное государство
 
23:01 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/mediakholding-1924245528.html
Главный офис медиахолдинга Союзного государства будет находиться в Москве
Главный офис медиахолдинга Союзного государства будет находиться в Москве - РИА Новости, 29.01.2024
Главный офис медиахолдинга Союзного государства будет находиться в Москве
Главный офис единого медиахолдинга Союзного государства будет размещен в Москве, а партнерское представительство в Минске, заявил РИА Новости госсекретарь... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:01
2024-01-29T23:01
союзное государство
россия
белоруссия
москва
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главный офис единого медиахолдинга Союзного государства будет размещен в Москве, а партнерское представительство в Минске, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства России и Белоруссии. Документ подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в понедельник в Санкт-Петербурге. "Главный офис медиакомпании Союзного государства будет размещен в Москве, а партнерское представительство в Минске", - сказал Мезенцев. Он добавил, что в 2024 году Союзное государство проведет анализ нормативной базы СМИ, подготовит пакет регистрационных документов, сформирует концепцию и устав будущего медиахолдинга, а также определит систему отношений с ведущими российскими и белорусскими СМИ и сформирует коллектив. "Главная задача медиакомпании Союзного государства заключается в том, чтобы информировать граждан о том, что делают стороны и в том, чтобы Белоруссия и Россия были конкурентноспособнее, экономически сильнее, сплоченнее", - подчеркнул Мезенцев. По словам госсекретаря, он убежден в том, что создание медиахолдинга привлечет творческий потенциал представителей российских и белорусских СМИ, даст возможность говорить не только о современных экономических, социальных и культурно-гуманитарных взаимоотношениях, но и "шире анализировать нашу историю, возвращаясь к ее ярким страницам, вести диалог с представителями гражданского общества, с молодым поколением о том, что нас объединяет". "Убежден в том, что журналисты Белоруссии и России найдут понятный, современный язык для диалога, прежде всего, с молодыми читателями, радиослушателями, пользователями интернета, что сделает нас людьми, знающими свою историю, куда с большей гордостью относящимися к тому, чем мы дорожим", - заключил Мезенцев. Ранее Лукашенко сообщил, что создание союзного медиахолдинга является общей идеей президентов России и Белоруссии, причем он должен быть мощным и обязательно современным. Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что четыре действующих СМИ Союзного государства России и Белоруссии, посвященных российско-белорусской тематике, - две газеты, журнал и телеканал - будут включены в единый медиахолдинг Союзного государства при создании компании. Согласно сайту Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в список СМИ Союзного государства входят газета "Союзное Вече", газета "Союз. Беларусь – Россия", журнал "Союзное государство", телерадиовещательная организация Союзного государства.
https://ria.ru/20240129/mediakholding-1924200940.html
https://ria.ru/20240129/sg-1924196136.html
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россия, белоруссия, москва, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин, союзное государство
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, Дмитрий Мезенцев, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Союзное государство
Главный офис медиахолдинга Союзного государства будет находиться в Москве

Мезенцев заявил, что главный офис медиахолдинга СГ будет находиться в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главный офис единого медиахолдинга Союзного государства будет размещен в Москве, а партнерское представительство в Минске, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства России и Белоруссии. Документ подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в понедельник в Санкт-Петербурге.
«
"Главный офис медиакомпании Союзного государства будет размещен в Москве, а партнерское представительство в Минске", - сказал Мезенцев.
Он добавил, что в 2024 году Союзное государство проведет анализ нормативной базы СМИ, подготовит пакет регистрационных документов, сформирует концепцию и устав будущего медиахолдинга, а также определит систему отношений с ведущими российскими и белорусскими СМИ и сформирует коллектив.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ
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«
"Главная задача медиакомпании Союзного государства заключается в том, чтобы информировать граждан о том, что делают стороны и в том, чтобы Белоруссия и Россия были конкурентноспособнее, экономически сильнее, сплоченнее", - подчеркнул Мезенцев.
По словам госсекретаря, он убежден в том, что создание медиахолдинга привлечет творческий потенциал представителей российских и белорусских СМИ, даст возможность говорить не только о современных экономических, социальных и культурно-гуманитарных взаимоотношениях, но и "шире анализировать нашу историю, возвращаясь к ее ярким страницам, вести диалог с представителями гражданского общества, с молодым поколением о том, что нас объединяет".
«
"Убежден в том, что журналисты Белоруссии и России найдут понятный, современный язык для диалога, прежде всего, с молодыми читателями, радиослушателями, пользователями интернета, что сделает нас людьми, знающими свою историю, куда с большей гордостью относящимися к тому, чем мы дорожим", - заключил Мезенцев.
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Ранее Лукашенко сообщил, что создание союзного медиахолдинга является общей идеей президентов России и Белоруссии, причем он должен быть мощным и обязательно современным.
Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что четыре действующих СМИ Союзного государства России и Белоруссии, посвященных российско-белорусской тематике, - две газеты, журнал и телеканал - будут включены в единый медиахолдинг Союзного государства при создании компании.
Согласно сайту Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в список СМИ Союзного государства входят газета "Союзное Вече", газета "Союз. Беларусь – Россия", журнал "Союзное государство", телерадиовещательная организация Союзного государства.
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