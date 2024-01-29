https://ria.ru/20240129/malta-1924208779.html

Популярная у российских туристов авиакомпания прекращает полеты

Популярная у российских туристов авиакомпания прекращает полеты - РИА Новости, 29.01.2024

Популярная у российских туристов авиакомпания прекращает полеты

Авиакомпания Air Malta, которая была популярна у российских туристов, весной прекратит полеты, сообщила АТОР в телеграм-канале. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:52

2024-01-29T18:52

2024-01-29T19:05

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Авиакомпания Air Malta, которая была популярна у российских туристов, весной прекратит полеты, сообщила АТОР в телеграм-канале.Мальтийский национальный перевозчик обанкротился из-за финансовых трудностей. ЕС отказался поддержать компанию.Последний рейс Air Malta совершит 31 марта. Далее авиаперевозчика с 50-летней историей постепенно сменит новая авиакомпания — KM Malta Airlines. Она летает в 17 аэропортов Европы. Новый перевозчик будет привлекать к финансированию частных инвесторов.

https://ria.ru/20240129/serbiya-1924122577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, мальта