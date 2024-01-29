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Популярная у российских туристов авиакомпания прекращает полеты - РИА Новости, 29.01.2024
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:52 29.01.2024 (обновлено: 19:05 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/malta-1924208779.html
Популярная у российских туристов авиакомпания прекращает полеты
Популярная у российских туристов авиакомпания прекращает полеты - РИА Новости, 29.01.2024
Популярная у российских туристов авиакомпания прекращает полеты
Авиакомпания Air Malta, которая была популярна у российских туристов, весной прекратит полеты, сообщила АТОР в телеграм-канале. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:52
2024-01-29T19:05
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Авиакомпания Air Malta, которая была популярна у российских туристов, весной прекратит полеты, сообщила АТОР в телеграм-канале.Мальтийский национальный перевозчик обанкротился из-за финансовых трудностей. ЕС отказался поддержать компанию.Последний рейс Air Malta совершит 31 марта. Далее авиаперевозчика с 50-летней историей постепенно сменит новая авиакомпания — KM Malta Airlines. Она летает в 17 аэропортов Европы. Новый перевозчик будет привлекать к финансированию частных инвесторов.
https://ria.ru/20240129/serbiya-1924122577.html
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, мальта
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Евросоюз, Мальта
Популярная у российских туристов авиакомпания прекращает полеты

В АТОР рассказали, что авиакомпания Air Malta весной прекращает полеты

© Depositphotos.com / chikapylkaМальта
Мальта - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Depositphotos.com / chikapylka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Авиакомпания Air Malta, которая была популярна у российских туристов, весной прекратит полеты, сообщила АТОР в телеграм-канале.
Мальтийский национальный перевозчик обанкротился из-за финансовых трудностей. ЕС отказался поддержать компанию.
Последний рейс Air Malta совершит 31 марта. Далее авиаперевозчика с 50-летней историей постепенно сменит новая авиакомпания — KM Malta Airlines. Она летает в 17 аэропортов Европы. Новый перевозчик будет привлекать к финансированию частных инвесторов.
Самолет Airbus A319 авиакомпании Air Serbia - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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