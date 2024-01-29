https://ria.ru/20240129/leopard-1924141847.html

Киев не может использовать Leopard, пишут СМИ

Киев не может использовать Leopard, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024

Киев не может использовать Leopard, пишут СМИ

У Украины проблемы с использованием танков Leopard-2, так как она не может их должным образом обслуживать, сообщает журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:41

2024-01-29T14:41

2024-01-29T14:41

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владимир путин

сергей лавров

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. У Украины проблемы с использованием танков Leopard-2, так как она не может их должным образом обслуживать, сообщает журнал Foreign Affairs. "Из менее чем 100 Leopard-2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 были подбиты, другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием", - говорится в сообщении издания. Как отмечает журнал, как и у всех танков, эффективность Leopard-2 на поле боя зависит от координации между пехотой, артиллерией и инженерными войсками, а также от наличия вспомогательной инфраструктуры. "Украина оказалась не в состоянии предоставить это в 2023 году", - добавило издание. Leopard-2 при слабой поддержке добились малого в ходе летнего наступления, пишет Foreign Affairs. При этом ход украинского "контрнаступа" предлагает мало свидетельств того, что более эффективные танки смогли бы оказать на него решающее влияние. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924123544.html

https://ria.ru/20240129/bmp-1924080339.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, владимир путин, сергей лавров, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, в мире