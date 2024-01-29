https://ria.ru/20240129/ledokoly-1924044501.html

Германию смутили названия новых российских ледоколов

Германию смутили названия новых российских ледоколов - РИА Новости, 29.01.2024

Германию смутили названия новых российских ледоколов

Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о визите президента Владимира Путина на верфь Балтийского завода и строительстве новых российских ледоколов, назвав... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T01:34

2024-01-29T01:34

2024-01-29T10:22

в мире

арктика

россия

владимир путин

балтийский завод

германия

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о визите президента Владимира Путина на верфь Балтийского завода и строительстве новых российских ледоколов, назвав "громкими" наименования "Ленинград" и "Сталинград".Как отмечает N-TV, у российского лидера есть "высокие цели" в Арктике, ледокольный флот должен укрепить возможности страны в регионе. "Россия, обладающая крупнейшим ледокольным флотом в мире, претендует на запасы полезных ископаемых в Арктике", - говорится в статье.В пятницу Путин принял участие в церемония закладки "Ленинграда", пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. "Сталинград" будет заложен в 2025 году. Как отметил глава государства, мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт являются самыми большими и мощными в мире. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.

https://ria.ru/20240126/flot-1923723677.html

арктика

россия

германия

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в мире, арктика, россия, владимир путин, балтийский завод, германия