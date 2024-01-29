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Германию смутили названия новых российских ледоколов - РИА Новости, 29.01.2024
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01:34 29.01.2024 (обновлено: 10:22 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ledokoly-1924044501.html
Германию смутили названия новых российских ледоколов
Германию смутили названия новых российских ледоколов - РИА Новости, 29.01.2024
Германию смутили названия новых российских ледоколов
Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о визите президента Владимира Путина на верфь Балтийского завода и строительстве новых российских ледоколов, назвав... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T01:34
2024-01-29T10:22
в мире
арктика
россия
владимир путин
балтийский завод
германия
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о визите президента Владимира Путина на верфь Балтийского завода и строительстве новых российских ледоколов, назвав "громкими" наименования "Ленинград" и "Сталинград".Как отмечает N-TV, у российского лидера есть "высокие цели" в Арктике, ледокольный флот должен укрепить возможности страны в регионе. "Россия, обладающая крупнейшим ледокольным флотом в мире, претендует на запасы полезных ископаемых в Арктике", - говорится в статье.В пятницу Путин принял участие в церемония закладки "Ленинграда", пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. "Сталинград" будет заложен в 2025 году. Как отметил глава государства, мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт являются самыми большими и мощными в мире. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.
https://ria.ru/20240126/flot-1923723677.html
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в мире, арктика, россия, владимир путин, балтийский завод, германия
В мире, Арктика, Россия, Владимир Путин, Балтийский завод, Германия
Германию смутили названия новых российских ледоколов

Телеканал N-TV счел "громкими" названия новых российских ледоколов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола Ленинград на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о визите президента Владимира Путина на верфь Балтийского завода и строительстве новых российских ледоколов, назвав "громкими" наименования "Ленинград" и "Сталинград".
Как отмечает N-TV, у российского лидера есть "высокие цели" в Арктике, ледокольный флот должен укрепить возможности страны в регионе. "Россия, обладающая крупнейшим ледокольным флотом в мире, претендует на запасы полезных ископаемых в Арктике", - говорится в статье.
В пятницу Путин принял участие в церемония закладки "Ленинграда", пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. "Сталинград" будет заложен в 2025 году. Как отметил глава государства, мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт являются самыми большими и мощными в мире. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.
Ледокол Ленин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Путин рассказал о планах России по расширению арктического флота
26 января, 17:27
 
В миреАрктикаРоссияВладимир ПутинБалтийский заводГермания
 
 
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