Германию смутили названия новых российских ледоколов
Телеканал N-TV счел "громкими" названия новых российских ледоколов
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о визите президента Владимира Путина на верфь Балтийского завода и строительстве новых российских ледоколов, назвав "громкими" наименования "Ленинград" и "Сталинград".
Как отмечает N-TV, у российского лидера есть "высокие цели" в Арктике, ледокольный флот должен укрепить возможности страны в регионе. "Россия, обладающая крупнейшим ледокольным флотом в мире, претендует на запасы полезных ископаемых в Арктике", - говорится в статье.
В пятницу Путин принял участие в церемония закладки "Ленинграда", пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. "Сталинград" будет заложен в 2025 году. Как отметил глава государства, мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт являются самыми большими и мощными в мире. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.