https://ria.ru/20240129/kosmos-1924238932.html

Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган

Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.01.2024

Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган

Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T21:43

2024-01-29T21:43

2024-01-29T21:43

турция

эскишехир (провинция)

реджеп тайип эрдоган

анкара (провинция)

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АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Даст Бог, в ближайшие годы мы отправим в космос собственную ракету с астронавтами, которых мы подготовили в рамках этих программ", - заявил Эрдоган, выступая перед молодёжью в Эскишехире, на северо-западе страны. Первый полет турецкого астронавта на орбиту обошлось Анкаре в 55 миллионов долларов США, стоимость исторической миссии определила компания Axiom Space, которая её осуществила, сообщила ранее газета Karar. В экипаж вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА гражданин Швеции, Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе - военный пилот Альпер Гезеравчи. Планируется, что туристы будут оставаться на орбите около двух недель. В это время они будут участвовать не только в бытовой, но и научной жизни орбитальной станции.

https://ria.ru/20240126/ssha-1923606021.html

турция

эскишехир (провинция)

анкара (провинция)

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турция, эскишехир (провинция), реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция)