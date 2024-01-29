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Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.01.2024
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21:43 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/kosmos-1924238932.html
Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган
Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.01.2024
Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган
Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T21:43
2024-01-29T21:43
турция
эскишехир (провинция)
реджеп тайип эрдоган
анкара (провинция)
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АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Даст Бог, в ближайшие годы мы отправим в космос собственную ракету с астронавтами, которых мы подготовили в рамках этих программ", - заявил Эрдоган, выступая перед молодёжью в Эскишехире, на северо-западе страны. Первый полет турецкого астронавта на орбиту обошлось Анкаре в 55 миллионов долларов США, стоимость исторической миссии определила компания Axiom Space, которая её осуществила, сообщила ранее газета Karar. В экипаж вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА гражданин Швеции, Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе - военный пилот Альпер Гезеравчи. Планируется, что туристы будут оставаться на орбите около двух недель. В это время они будут участвовать не только в бытовой, но и научной жизни орбитальной станции.
https://ria.ru/20240126/ssha-1923606021.html
турция
эскишехир (провинция)
анкара (провинция)
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турция, эскишехир (провинция), реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция)
Турция, Эскишехир (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара (провинция)
Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция планирует запустить свою ракету в космос

© NASAВид с МКС на Землю
Вид с МКС на Землю - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© NASA
Вид с МКС на Землю. Архивное фото
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АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Даст Бог, в ближайшие годы мы отправим в космос собственную ракету с астронавтами, которых мы подготовили в рамках этих программ", - заявил Эрдоган, выступая перед молодёжью в Эскишехире, на северо-западе страны.
Первый полет турецкого астронавта на орбиту обошлось Анкаре в 55 миллионов долларов США, стоимость исторической миссии определила компания Axiom Space, которая её осуществила, сообщила ранее газета Karar. В экипаж вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА гражданин Швеции, Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе - военный пилот Альпер Гезеравчи.
Планируется, что туристы будут оставаться на орбите около двух недель. В это время они будут участвовать не только в бытовой, но и научной жизни орбитальной станции.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
МИД Китая назвал США самой большой угрозой безопасности космоса
26 января, 11:49
 
ТурцияЭскишехир (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганАнкара (провинция)
 
 
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