https://ria.ru/20240129/kosmos-1924238932.html
Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган
Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.01.2024
Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган
Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T21:43
2024-01-29T21:43
2024-01-29T21:43
турция
эскишехир (провинция)
реджеп тайип эрдоган
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/15/1484921500_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_2384009c5d2e94ee55a317fc62b438da.jpg
АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Даст Бог, в ближайшие годы мы отправим в космос собственную ракету с астронавтами, которых мы подготовили в рамках этих программ", - заявил Эрдоган, выступая перед молодёжью в Эскишехире, на северо-западе страны. Первый полет турецкого астронавта на орбиту обошлось Анкаре в 55 миллионов долларов США, стоимость исторической миссии определила компания Axiom Space, которая её осуществила, сообщила ранее газета Karar. В экипаж вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА гражданин Швеции, Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе - военный пилот Альпер Гезеравчи. Планируется, что туристы будут оставаться на орбите около двух недель. В это время они будут участвовать не только в бытовой, но и научной жизни орбитальной станции.
https://ria.ru/20240126/ssha-1923606021.html
турция
эскишехир (провинция)
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/15/1484921500_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_e28de088198e6bdc4d9e96daada3739b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, эскишехир (провинция), реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция)
Турция, Эскишехир (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара (провинция)
Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция планирует запустить свою ракету в космос