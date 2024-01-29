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Фильм "Мастер и Маргарита" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 29.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:50 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/kinoprokat-1924041557.html
Фильм "Мастер и Маргарита" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Мастер и Маргарита" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 29.01.2024
Фильм "Мастер и Маргарита" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Российская киноновинка "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина возглавила кинопрокат со сборами в 428 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T00:50
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская киноновинка "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина возглавила кинопрокат со сборами в 428 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку занял фильм "Бременские музыканты", картина собрала 123 миллиона рублей. В фильме приняли участие Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова и другие. Следующим в рейтинге идет фильм "Холоп 2" Клима Шипенко со сборами в 122,5 миллиона рублей. На четвертой строчке - российская военная драма "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего. Картине удалось собрать 104,2 миллиона рублей. Замыкает список мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" со сборами в 37,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240126/snegir-1923780640.html
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россия, ирина горбачева, снг, сергей бурунов, константин хабенский
Культура, Россия, Ирина Горбачева, СНГ, Сергей Бурунов, Константин Хабенский
Фильм "Мастер и Маргарита" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Мастер и Маргарита" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023)Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
Кадр из фильма Мастер и Маргарита
© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023)
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита". Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская киноновинка "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина возглавила кинопрокат со сборами в 428 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Вторую строчку занял фильм "Бременские музыканты", картина собрала 123 миллиона рублей. В фильме приняли участие Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова и другие.
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Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм" получил "Снегирь"
26 января, 23:00
Следующим в рейтинге идет фильм "Холоп 2" Клима Шипенко со сборами в 122,5 миллиона рублей.
На четвертой строчке - российская военная драма "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего. Картине удалось собрать 104,2 миллиона рублей.
Замыкает список мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" со сборами в 37,8 миллиона рублей.
Выставка Россия
Премьера фильма "Командир" прошла на выставке "Россия"
25 января, 21:06
 
КультураРоссияИрина ГорбачеваСНГСергей БуруновКонстантин Хабенский
 
 
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