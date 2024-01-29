https://ria.ru/20240129/khusity-1924070219.html

Хуситы заявили об атаке на американский военный корабль в Аденском заливе

Хуситы заявили об атаке на американский военный корабль в Аденском заливе - РИА Новости, 29.01.2024

Хуситы заявили об атаке на американский военный корабль в Аденском заливе

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" предприняло новую ракетную атаку на американский корабль в Аденском заливе, заявил военный... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:50

2024-01-29T09:50

2024-01-29T12:46

в мире

аденский залив

йемен

сша

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 29 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" предприняло новую ракетную атаку на американский корабль в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа."В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны с помощью Всевышнего военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, когда он плыл в Аденском заливе", — отметил он.По его словам, среди задач этого корабля — оказание логистической поддержки американским силам, участвующим в ударах по Йемену.При этом агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника в сфере обороны, пожелавшего назваться неизвестным, сообщило, что США не получали сведений об атаке на судно.В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.В ответ авиация США и Великобритании с 12 января наносит удары по позициям вооруженных сил "Ансар Аллы" в разных частях Йемена, чтобы лишить их возможности нападать на связанные с Израилем суда в Красном море и блокировать их проход к портам еврейского государства. При этом хуситы заявили, что эти удары не влияют на их военные возможности и они будут продолжать атаки до прекращения военных действий в секторе Газа.

https://ria.ru/20240126/vzryvy-1923661070.html

https://ria.ru/20240127/khusity-1923799383.html

аденский залив

йемен

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, аденский залив, йемен, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене