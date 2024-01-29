https://ria.ru/20240129/khusity-1924070219.html
Хуситы заявили об атаке на американский военный корабль в Аденском заливе
Хуситы заявили об атаке на американский военный корабль в Аденском заливе - РИА Новости, 29.01.2024
Хуситы заявили об атаке на американский военный корабль в Аденском заливе
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" предприняло новую ракетную атаку на американский корабль в Аденском заливе, заявил военный... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:50
2024-01-29T09:50
2024-01-29T12:46
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аденский залив
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ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 29 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" предприняло новую ракетную атаку на американский корабль в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа."В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны с помощью Всевышнего военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, когда он плыл в Аденском заливе", — отметил он.По его словам, среди задач этого корабля — оказание логистической поддержки американским силам, участвующим в ударах по Йемену.При этом агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника в сфере обороны, пожелавшего назваться неизвестным, сообщило, что США не получали сведений об атаке на судно.В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.В ответ авиация США и Великобритании с 12 января наносит удары по позициям вооруженных сил "Ансар Аллы" в разных частях Йемена, чтобы лишить их возможности нападать на связанные с Израилем суда в Красном море и блокировать их проход к портам еврейского государства. При этом хуситы заявили, что эти удары не влияют на их военные возможности и они будут продолжать атаки до прекращения военных действий в секторе Газа.
https://ria.ru/20240126/vzryvy-1923661070.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аденский залив, йемен, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Аденский залив, Йемен, США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили об атаке на американский военный корабль в Аденском заливе
Хуситы заявили об атаке на корабль ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе
ДОХА, 29 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" предприняло новую ракетную атаку на американский корабль в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
«
"В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны с помощью Всевышнего военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, когда он плыл в Аденском заливе", — отметил он.
По его словам, среди задач этого корабля — оказание логистической поддержки американским силам, участвующим в ударах по Йемену.
При этом агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника в сфере обороны, пожелавшего назваться неизвестным, сообщило, что США не получали сведений об атаке на судно.
Британские ВМС сообщили о взрывах у берегов йеменского порта
В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем
суда в Красном море
, из-за чего морские перевозки через Суэц
резко сократились.
В ответ авиация США и Великобритании
с 12 января наносит удары по позициям вооруженных сил "Ансар Аллы" в разных частях Йемена, чтобы лишить их возможности нападать на связанные с Израилем
суда в Красном море
и блокировать их проход к портам еврейского государства.
При этом хуситы заявили, что эти удары не влияют на их военные возможности и они будут продолжать атаки до прекращения военных действий в секторе Газа.
США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов