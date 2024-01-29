https://ria.ru/20240129/kandidaty-1924064644.html

Кандидаты на пост президента России

Кандидаты на пост президента России - РИА Новости, 29.01.2024

Кандидаты на пост президента России

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства. Выборы президента пройдут в России с 15 по... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:28

2024-01-29T11:28

2024-01-29T17:48

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россия

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кпрф

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства. Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Ранее аналогичный статус получили еще три политика: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Согласно плану ЦИК, полный список фамилий, которые попадут в избирательный бюллетень, обнародуют 10 февраля. Смотрите в инфографике Ria.ru, как складывалась карьера действующего лидера страны и его оппонентов.

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