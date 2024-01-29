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Кандидаты на пост президента России - РИА Новости, 29.01.2024
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11:28 29.01.2024 (обновлено: 17:48 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/kandidaty-1924064644.html
Кандидаты на пост президента России
Кандидаты на пост президента России - РИА Новости, 29.01.2024
Кандидаты на пост президента России
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства. Выборы президента пройдут в России с 15 по... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:28
2024-01-29T17:48
инфографика
политика
россия
владимир путин
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
лдпр
кпрф
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства. Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Ранее аналогичный статус получили еще три политика: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Согласно плану ЦИК, полный список фамилий, которые попадут в избирательный бюллетень, обнародуют 10 февраля. Смотрите в инфографике Ria.ru, как складывалась карьера действующего лидера страны и его оппонентов.
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политика, россия, владимир путин, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), лдпр, кпрф, николай харитонов, выборы президента рф, инфографика, цик рф
Инфографика, Политика, Россия, Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, КПРФ, Николай Харитонов, Выборы президента РФ, ЦИК РФ
Инфографика

Кандидаты на пост президента России

Читать ria.ru в
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства. Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Ранее аналогичный статус получили еще три политика: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Согласно плану ЦИК, полный список фамилий, которые попадут в избирательный бюллетень, обнародуют 10 февраля. Смотрите в инфографике Ria.ru, как складывалась карьера действующего лидера страны и его оппонентов.
 
ИнфографикаПолитикаРоссияВладимир ПутинВладислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРКПРФНиколай ХаритоновВыборы президента РФЦИК РФ
 
 
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