https://ria.ru/20240129/kandidaty-1924064644.html
Кандидаты на пост президента России
Кандидаты на пост президента России - РИА Новости, 29.01.2024
Кандидаты на пост президента России
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства. Выборы президента пройдут в России с 15 по... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:28
2024-01-29T11:28
2024-01-29T17:48
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства. Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Ранее аналогичный статус получили еще три политика: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Согласно плану ЦИК, полный список фамилий, которые попадут в избирательный бюллетень, обнародуют 10 февраля. Смотрите в инфографике Ria.ru, как складывалась карьера действующего лидера страны и его оппонентов.
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РИА Новости
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Инфографика, Политика, Россия, Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, КПРФ, Николай Харитонов, Выборы президента РФ, ЦИК РФ