https://ria.ru/20240129/google-1924166485.html

Конфликт в Донбассе влияет на бизнес Google в России, заявили в Госдуме

Конфликт в Донбассе влияет на бизнес Google в России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.01.2024

Конфликт в Донбассе влияет на бизнес Google в России, заявили в Госдуме

Google, как и TikTok, должен понять, что главным фактором, влияющим на его бизнес в России, становится конфликт на Донбассе, считает депутат Госдумы Антон... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:55

2024-01-29T15:55

2024-01-29T16:05

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технологии

россия

антон горелкин

донбасс

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Google, как и TikTok, должен понять, что главным фактором, влияющим на его бизнес в России, становится конфликт на Донбассе, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается, сообщил ранее глава Минцифры Максут Шадаев. В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы). "Google, как и TikTok, должен прийти к осознанию того, что главным фактором, влияющим на его бизнес в России, становится конфликт на Донбассе. А если быть точным, политика Белого Дома, который прикрывает банальную коррупцию баснями о важности демократии", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Горелкина, если риск блокировки YouTube на территории РФ станет осязаемым, например, в ход пойдут меры по замедлению скорости доступа, отмечает депутат, то Горелкин допускает, что Google превратится в "лоббиста миротворческих процессов. И даже, возможно, начнет удалять русофобский контент". "Все громче в России звучат голоса тех, кто призывает заблокировать платформу за русофобский контент, а общество постепенно привыкает к мысли о том, что это случится", - рассказал парламентарий. Горелкин считает, что больше всех в блокировке заинтересованы российские площадки, которым тяжело конкурировать с YouTube. "Дело и в привычках пользователей, и в рекламной политике (не все готовы подарить зрителям бесплатный премиум-доступ, как это фактически сделал YouTube, заморозив показ рекламы). Поэтому блокировка американской платформы станет для них настоящим подарком. Думаю, что Google это тоже понимает и с каждым днем все более трезво оценивает шансы сохраниться в России", - заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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https://ria.ru/20240120/slezhka-1922449294.html

https://ria.ru/20231206/shtraf-1914065381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

google, технологии, россия, антон горелкин, донбасс