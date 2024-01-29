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Конфликт в Донбассе влияет на бизнес Google в России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.01.2024
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15:55 29.01.2024 (обновлено: 16:05 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/google-1924166485.html
Конфликт в Донбассе влияет на бизнес Google в России, заявили в Госдуме
Конфликт в Донбассе влияет на бизнес Google в России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.01.2024
Конфликт в Донбассе влияет на бизнес Google в России, заявили в Госдуме
Google, как и TikTok, должен понять, что главным фактором, влияющим на его бизнес в России, становится конфликт на Донбассе, считает депутат Госдумы Антон... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:55
2024-01-29T16:05
google
технологии
россия
антон горелкин
донбасс
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Google, как и TikTok, должен понять, что главным фактором, влияющим на его бизнес в России, становится конфликт на Донбассе, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается, сообщил ранее глава Минцифры Максут Шадаев. В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы). "Google, как и TikTok, должен прийти к осознанию того, что главным фактором, влияющим на его бизнес в России, становится конфликт на Донбассе. А если быть точным, политика Белого Дома, который прикрывает банальную коррупцию баснями о важности демократии", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Горелкина, если риск блокировки YouTube на территории РФ станет осязаемым, например, в ход пойдут меры по замедлению скорости доступа, отмечает депутат, то Горелкин допускает, что Google превратится в "лоббиста миротворческих процессов. И даже, возможно, начнет удалять русофобский контент". "Все громче в России звучат голоса тех, кто призывает заблокировать платформу за русофобский контент, а общество постепенно привыкает к мысли о том, что это случится", - рассказал парламентарий. Горелкин считает, что больше всех в блокировке заинтересованы российские площадки, которым тяжело конкурировать с YouTube. "Дело и в привычках пользователей, и в рекламной политике (не все готовы подарить зрителям бесплатный премиум-доступ, как это фактически сделал YouTube, заморозив показ рекламы). Поэтому блокировка американской платформы станет для них настоящим подарком. Думаю, что Google это тоже понимает и с каждым днем все более трезво оценивает шансы сохраниться в России", - заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231223/sotsseti-1917622640.html
https://ria.ru/20240120/slezhka-1922449294.html
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google, технологии, россия, антон горелкин, донбасс
Google, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Донбасс
Конфликт в Донбассе влияет на бизнес Google в России, заявили в Госдуме

Горелкин: конфликт в Донбассе больше всего влияет на бизнес Google в России

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Google, как и TikTok, должен понять, что главным фактором, влияющим на его бизнес в России, становится конфликт на Донбассе, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.
Возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается, сообщил ранее глава Минцифры Максут Шадаев.
В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
"Google, как и TikTok, должен прийти к осознанию того, что главным фактором, влияющим на его бизнес в России, становится конфликт на Донбассе. А если быть точным, политика Белого Дома, который прикрывает банальную коррупцию баснями о важности демократии", - написал он в своем Telegram-канале.
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По мнению Горелкина, если риск блокировки YouTube на территории РФ станет осязаемым, например, в ход пойдут меры по замедлению скорости доступа, отмечает депутат, то Горелкин допускает, что Google превратится в "лоббиста миротворческих процессов. И даже, возможно, начнет удалять русофобский контент".
"Все громче в России звучат голоса тех, кто призывает заблокировать платформу за русофобский контент, а общество постепенно привыкает к мысли о том, что это случится", - рассказал парламентарий.
Горелкин считает, что больше всех в блокировке заинтересованы российские площадки, которым тяжело конкурировать с YouTube.
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"Дело и в привычках пользователей, и в рекламной политике (не все готовы подарить зрителям бесплатный премиум-доступ, как это фактически сделал YouTube, заморозив показ рекламы). Поэтому блокировка американской платформы станет для них настоящим подарком. Думаю, что Google это тоже понимает и с каждым днем все более трезво оценивает шансы сохраниться в России", - заключил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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GoogleТехнологииРоссияАнтон ГорелкинДонбасс
 
 
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