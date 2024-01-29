https://ria.ru/20240129/festival-1924210673.html
RT объявил программу Международного фестиваля "RT.Док: Время героев"
RT объявил программу Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 29.01.2024
RT объявил программу Международного фестиваля "RT.Док: Время героев"
RT объявил программу II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", сообщили в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:49
2024-01-29T18:49
2024-01-29T18:49
донбасс
кременная
сватово
юлия чичерина
борис корчевников
семен пегов
вгтрк
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. RT объявил программу II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", сообщили в пресс-службе фестиваля. "В программу II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" войдут 25 фильмов о героях специальной военной операции. Фестиваль пройдет с 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве. Посещение всех мероприятий бесплатное по предварительной регистрации", - говорится в сообщении. Отмечается, что фестиваль откроется в День защитника Отечества премьерой автора-документалиста RT Клима Поплавского - картина "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Третья часть "Военкоров" посвящена работе корреспондента RT на арабском Саргона Хадая. "Наш герой позволил пробыть с ним полторы недели и показал, как выглядит его повседневный труд. В Кременной, в лесу, который враг поджег фосфором и сбросил там кассетные боеприпасы. В горящем Бахмуте, где нашим ребятам нужна была вертолетная поддержка. В Сватове, где наши десантники отбивали наступление врага", - приводятся слова автора и режиссера фильма Клима Поплавского. Как отметила генеральный продюсер "RT.Док: Время героев", руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева "фильмы фестиваля - это летопись того, что происходило последние два года, это истории с передовой, снятые бесстрашными военкорами о наших героях, бойцах, рискующих самым ценным - собственными жизнями". В рамках фестиваля также состоится премьера автора-документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера" - это эксклюзив RT, в котором бывший американский офицер Скотт Беннетт отправился в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть происходящее на фронте. Кроме того, военкор Семен Пегов представит новую работу "Горловский спецназ ЖКХ" - о мужчинах и женщинах, которые восстанавливают город после ежедневных обстрелов. А работу современной артиллерии покажут документалисты RT - автор Ольга Кирий и режиссер Михаил Буров - в премьерной картине "Боги войны". Еще одна премьера - фильм автора Андрея Гимбатова, режиссера и оператора Михаила Харитонина "Отряд Бессмертный Сталинград" - о добровольческом отряде из Волгограда. Также среди картин документальные фильмы "Театр на линии фронта" (ВГТРК), "Донбасс. Дети на продажу" и "Всегда на страже" (Первый канал), "24/02" (телеканал "СПАС"), "Неравнодушные" (телеканал "360"), "Спецпроект: в городе "миллиона роз" ("Москва 24"), "Ты нужен" (ИД "Комсомольская правда"). Помимо зрительской программы, на фестивале состоятся мероприятия деловой программы: встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения. Генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников примет участие в круглом столе на тему религии на войне, пранкеры Вован и Лексус расскажут об искусстве информационных войн; "Культурный фронт" объединит деятелей культуры, а также состоятся обсуждения на темы "Как помочь фронту" и "ПТСР: Как справиться". Музыкальным гостем церемонии открытия станет Юлия Чичерина, которая дает концерты в Донбассе с 2014 года, поддерживая мирных жителей и бойцов. А на закрытии выступит певец Алексей Поддубный (Джанго). Агентство "РИА Новости" входит в чисто генеральных информационных партнеров фестиваля, а агентство Sputnik - среди информационных партнеров мероприятия. За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTД выпустил более тысячи документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Международная телевизионная сеть RT - это новостные каналы на английском, арабском, испанском, французском, немецком языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на семи языках, в том числе на сербском и русском, и глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, а также в соцсетях на хинди. RT - 11-кратный финалист престижной международной премии Emmy.
https://ria.ru/20231126/filmy-1911989186.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, кременная, сватово, юлия чичерина, борис корчевников, семен пегов, вгтрк
Донбасс, Кременная, Сватово, Юлия Чичерина, Борис Корчевников, Семен Пегов, ВГТРК
RT объявил программу Международного фестиваля "RT.Док: Время героев"
RT объявил программу Международного фестиваля доккино "RT.Док: Время героев"
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. RT объявил программу II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", сообщили в пресс-службе фестиваля.
«
"В программу II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" войдут 25 фильмов о героях специальной военной операции. Фестиваль пройдет с 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве. Посещение всех мероприятий бесплатное по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.
Фильмы "RT.Док: Время героев" в Волгограде получили положительные отзывы
Отмечается, что фестиваль откроется в День защитника Отечества премьерой автора-документалиста RT Клима Поплавского - картина "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Третья часть "Военкоров" посвящена работе корреспондента RT на арабском Саргона Хадая.
«
"Наш герой позволил пробыть с ним полторы недели и показал, как выглядит его повседневный труд. В Кременной, в лесу, который враг поджег фосфором и сбросил там кассетные боеприпасы. В горящем Бахмуте, где нашим ребятам нужна была вертолетная поддержка. В Сватове, где наши десантники отбивали наступление врага", - приводятся слова автора и режиссера фильма Клима Поплавского.
Как отметила генеральный продюсер "RT.Док: Время героев", руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева "фильмы фестиваля - это летопись того, что происходило последние два года, это истории с передовой, снятые бесстрашными военкорами о наших героях, бойцах, рискующих самым ценным - собственными жизнями".
В рамках фестиваля также состоится премьера автора-документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева "Я желаю Америке
прозреть. Покаяние натовского офицера" - это эксклюзив RT, в котором бывший американский офицер Скотт Беннетт отправился в Донбасс
, чтобы своими глазами увидеть происходящее на фронте. Кроме того, военкор Семен Пегов
представит новую работу "Горловский спецназ ЖКХ" - о мужчинах и женщинах, которые восстанавливают город после ежедневных обстрелов. А работу современной артиллерии покажут документалисты RT - автор Ольга Кирий и режиссер Михаил Буров - в премьерной картине "Боги войны". Еще одна премьера - фильм автора Андрея Гимбатова, режиссера и оператора Михаила Харитонина "Отряд Бессмертный Сталинград" - о добровольческом отряде из Волгограда
.
Также среди картин документальные фильмы "Театр на линии фронта" (ВГТРК
), "Донбасс. Дети на продажу" и "Всегда на страже" (Первый канал), "24/02" (телеканал "СПАС"), "Неравнодушные" (телеканал "360"), "Спецпроект: в городе "миллиона роз" ("Москва 24"), "Ты нужен" (ИД "Комсомольская правда").
Продюсер фестиваля "Время героев" рассказала о потребности людей в кино
Помимо зрительской программы, на фестивале состоятся мероприятия деловой программы: встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения. Генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников
примет участие в круглом столе на тему религии на войне, пранкеры Вован и Лексус расскажут об искусстве информационных войн; "Культурный фронт" объединит деятелей культуры, а также состоятся обсуждения на темы "Как помочь фронту" и "ПТСР: Как справиться".
Музыкальным гостем церемонии открытия станет Юлия Чичерина
, которая дает концерты в Донбассе с 2014 года, поддерживая мирных жителей и бойцов. А на закрытии выступит певец Алексей Поддубный (Джанго).
Агентство "РИА Новости" входит в чисто генеральных информационных партнеров фестиваля, а агентство Sputnik - среди информационных партнеров мероприятия.
За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTД выпустил более тысячи документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Международная телевизионная сеть RT - это новостные каналы на английском, арабском, испанском, французском, немецком языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на семи языках, в том числе на сербском и русском, и глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, а также в соцсетях на хинди. RT - 11-кратный финалист престижной международной премии Emmy.
Чичерина заявила, что "RT.Док: Время героев" нужно было организовать раньше