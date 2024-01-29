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Четырех участников ФБК* заочно арестовали - РИА Новости, 29.01.2024
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10:47 29.01.2024 (обновлено: 12:27 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/fbk-1924081013.html
Четырех участников ФБК* заочно арестовали
Четырех участников ФБК* заочно арестовали - РИА Новости, 29.01.2024
Четырех участников ФБК* заочно арестовали
Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех участников "Фонда борьба с коррупцией"*, созданного Алексеем Навальным, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:47
2024-01-29T12:27
происшествия
россия
москва
алексей навальный
кира ярмыш
фонд борьбы с коррупцией
московский городской суд
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех участников "Фонда борьба с коррупцией"*, созданного Алексеем Навальным, сообщили РИА Новости в суде. Заочно арестованы, в частности, Мария Певчих**, Дмитрий Низовцев**, Анна Бирюкова** и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш**. Их заочно обвинили в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", — уточнили в суде.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. В августе прошлого года Мосгорсуд назначил Навальному за создание и руководство экстремистским сообществом 19 лет заключения по совокупности с предыдущими приговорами.* Экстремистская организация, запрещена в России.** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
https://ria.ru/20220217/zhdanov-1773295834.html
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происшествия, россия, москва, алексей навальный, кира ярмыш, фонд борьбы с коррупцией, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Алексей Навальный, Кира Ярмыш, Фонд борьбы с коррупцией, Московский городской суд
Четырех участников ФБК* заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал Певчих, Ярмыш, Бирюкову и Низовцева

© соцсети Марии ПевчихМария Певчих**
Мария Певчих**
© соцсети Марии Певчих
Мария Певчих**. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех участников "Фонда борьба с коррупцией"*, созданного Алексеем Навальным, сообщили РИА Новости в суде.
Заочно арестованы, в частности, Мария Певчих**, Дмитрий Низовцев**, Анна Бирюкова** и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш**.
Их заочно обвинили в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", — уточнили в суде.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. В августе прошлого года Мосгорсуд назначил Навальному за создание и руководство экстремистским сообществом 19 лет заключения по совокупности с предыдущими приговорами.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
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ПроисшествияРоссияМоскваАлексей НавальныйКира ЯрмышФонд борьбы с коррупциейМосковский городской суд
 
 
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