https://ria.ru/20240129/fbk-1924081013.html

Четырех участников ФБК* заочно арестовали

Четырех участников ФБК* заочно арестовали - РИА Новости, 29.01.2024

Четырех участников ФБК* заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех участников "Фонда борьба с коррупцией"*, созданного Алексеем Навальным, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:47

2024-01-29T10:47

2024-01-29T12:27

происшествия

россия

москва

алексей навальный

кира ярмыш

фонд борьбы с коррупцией

московский городской суд

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех участников "Фонда борьба с коррупцией"*, созданного Алексеем Навальным, сообщили РИА Новости в суде. Заочно арестованы, в частности, Мария Певчих**, Дмитрий Низовцев**, Анна Бирюкова** и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш**. Их заочно обвинили в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", — уточнили в суде.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. В августе прошлого года Мосгорсуд назначил Навальному за создание и руководство экстремистским сообществом 19 лет заключения по совокупности с предыдущими приговорами.* Экстремистская организация, запрещена в России.** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20220217/zhdanov-1773295834.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, алексей навальный, кира ярмыш, фонд борьбы с коррупцией, московский городской суд