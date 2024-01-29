https://ria.ru/20240129/dtp-1924074959.html

Виновник ДТП у посольства России в Сеуле уснул за рулем

Виновник ДТП у посольства России в Сеуле уснул за рулем - РИА Новости, 29.01.2024

Виновник ДТП у посольства России в Сеуле уснул за рулем

Авария у посольства РФ в Южной Корее не имеет отношения к ведомству, водитель автомобиля признался, что уснул за рулем, передает южнокорейское агентство Newsis... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:14

2024-01-29T10:14

2024-01-29T10:29

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СЕУЛ, 29 янв – РИА Новости. Авария у посольства РФ в Южной Корее не имеет отношения к ведомству, водитель автомобиля признался, что уснул за рулем, передает южнокорейское агентство Newsis со ссылкой на полицию.Как сообщили в полиции по результатам расследования, водитель, которого обозначают просто буквой A, не был пьян и инцидент не имеет никакого отношения к российскому посольству. Гражданин признался, что уснул за рулем и поэтому попал в аварию.По данным агентства News1, водитель – мужчина 30-40 лет. Он был за рулем небольшого SUV марки BMW. Мужчина заявил полиции, что "на секунду задремал".Ранее сообщалось, что внедорожник (SUV) врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Южной Корее в Сеуле, полицейский на посту получил серьезные травмы шеи и плеча и был доставлен в больницу.Посольство РФ подтвердило РИА Новости факт инцидента поздним вечером 28 января, но отметило, что авария произошла на южнокорейской территории и "не оказала негативного влияния на работу российского дипломатического представительства и не создала угрозы безопасности его сотрудников".Ведомство также выразило сочувствие пострадавшему полицейскому и пожелало ему скорейшего восстановления.

https://ria.ru/20240129/dtp-1924071413.html

https://ria.ru/20240128/sanaviatsiya-1923993220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сеул, южная корея