https://ria.ru/20240129/draka-1924215055.html

В Ульяновске возбудили дело после массовой драки у бара

В Ульяновске возбудили дело после массовой драки у бара - РИА Новости, 29.01.2024

В Ульяновске возбудили дело после массовой драки у бара

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:04

2024-01-29T19:04

2024-01-29T19:04

происшествия

ульяновск

россия

ульяновская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg

САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области. Ранее местный Telegram-канал "Треш Ульяновск" опубликовал видеоролик, на котором запечатлена массовая драка, в которой участвуют несколько десятков молодых людей. Отмечается, что потасовка произошла около бара. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Есть задержанные", - сказал собеседник агентства. Ранее в ведомстве отмечали, что не получали сообщений из больниц о госпитализации или поступлении граждан с телесными повреждениями после конфликта.

https://ria.ru/20240109/zaderzhanie-1920302226.html

ульяновск

россия

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область