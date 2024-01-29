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В Ульяновске возбудили дело после массовой драки у бара
В Ульяновске возбудили дело после массовой драки у бара - РИА Новости, 29.01.2024
В Ульяновске возбудили дело после массовой драки у бара
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:04
2024-01-29T19:04
2024-01-29T19:04
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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области. Ранее местный Telegram-канал "Треш Ульяновск" опубликовал видеоролик, на котором запечатлена массовая драка, в которой участвуют несколько десятков молодых людей. Отмечается, что потасовка произошла около бара. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Есть задержанные", - сказал собеседник агентства. Ранее в ведомстве отмечали, что не получали сообщений из больниц о госпитализации или поступлении граждан с телесными повреждениями после конфликта.
https://ria.ru/20240109/zaderzhanie-1920302226.html
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происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область
В Ульяновске возбудили дело после массовой драки у бара
Полиция Ульяновска возбудила уголовное дело после массовой драки у бара
САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.
Ранее местный Telegram-канал "Треш Ульяновск" опубликовал видеоролик, на котором запечатлена массовая драка, в которой участвуют несколько десятков молодых людей. Отмечается, что потасовка произошла около бара.
«
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Есть задержанные", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ведомстве отмечали, что не получали сообщений из больниц о госпитализации или поступлении граждан с телесными повреждениями после конфликта.
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