Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске возбудили дело после массовой драки у бара - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/draka-1924215055.html
В Ульяновске возбудили дело после массовой драки у бара
В Ульяновске возбудили дело после массовой драки у бара - РИА Новости, 29.01.2024
В Ульяновске возбудили дело после массовой драки у бара
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:04
2024-01-29T19:04
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области. Ранее местный Telegram-канал "Треш Ульяновск" опубликовал видеоролик, на котором запечатлена массовая драка, в которой участвуют несколько десятков молодых людей. Отмечается, что потасовка произошла около бара. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Есть задержанные", - сказал собеседник агентства. Ранее в ведомстве отмечали, что не получали сообщений из больниц о госпитализации или поступлении граждан с телесными повреждениями после конфликта.
https://ria.ru/20240109/zaderzhanie-1920302226.html
ульяновск
россия
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область
В Ульяновске возбудили дело после массовой драки у бара

Полиция Ульяновска возбудила уголовное дело после массовой драки у бара

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.
Ранее местный Telegram-канал "Треш Ульяновск" опубликовал видеоролик, на котором запечатлена массовая драка, в которой участвуют несколько десятков молодых людей. Отмечается, что потасовка произошла около бара.
«
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Есть задержанные", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ведомстве отмечали, что не получали сообщений из больниц о госпитализации или поступлении граждан с телесными повреждениями после конфликта.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Кузбассе задержали девять человек за массовую драку в магазине
9 января, 14:00
 
ПроисшествияУльяновскРоссияУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала