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Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года - РИА Новости, 29.01.2024
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Союзное государство
 
17:43 29.01.2024 (обновлено: 18:06 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/dekret-1924196592.html
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года - РИА Новости, 29.01.2024
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:43
2024-01-29T18:06
союзное государство
санкт-петербург
политика
александр лукашенко
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщил корреспондент РИА Новости.Стороны подписали документы по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоялось сегодня в Санкт-Петербурге.На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что для развития этого декрета разработают планы правительств в различных областях, особенностью трехлетнего плана станет то, что его будут утверждать вице-премьеры. Это, по его словам, позволит более оперативно реагировать на вызовы времени и на ситуацию в хозяйственной жизни двух стран, а также вносить коррективы.Кроме того, Путин и Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства, резолюцию об урегулировании вопросов собственности Союзного государства, декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции.Также главы государств подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за период 2023-2024 годов.Кроме того, два лидера подписали постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
https://ria.ru/20240129/putin-1924160288.html
https://ria.ru/20240129/importozameschenie-1924176817.html
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санкт-петербург, политика, александр лукашенко, владимир путин
Союзное государство, Санкт-Петербург, Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года

Путин и Лукашенко подписали декрет о реализации договора о Союзном государстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Стороны подписали документы по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоялось сегодня в Санкт-Петербурге.
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На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что для развития этого декрета разработают планы правительств в различных областях, особенностью трехлетнего плана станет то, что его будут утверждать вице-премьеры. Это, по его словам, позволит более оперативно реагировать на вызовы времени и на ситуацию в хозяйственной жизни двух стран, а также вносить коррективы.
Кроме того, Путин и Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства, резолюцию об урегулировании вопросов собственности Союзного государства, декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции.
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Также главы государств подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за период 2023-2024 годов.
Кроме того, два лидера подписали постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
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