https://ria.ru/20240129/dekret-1924196592.html
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года - РИА Новости, 29.01.2024
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:43
2024-01-29T17:43
2024-01-29T18:06
союзное государство
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщил корреспондент РИА Новости.Стороны подписали документы по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоялось сегодня в Санкт-Петербурге.На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что для развития этого декрета разработают планы правительств в различных областях, особенностью трехлетнего плана станет то, что его будут утверждать вице-премьеры. Это, по его словам, позволит более оперативно реагировать на вызовы времени и на ситуацию в хозяйственной жизни двух стран, а также вносить коррективы.Кроме того, Путин и Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства, резолюцию об урегулировании вопросов собственности Союзного государства, декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции.Также главы государств подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за период 2023-2024 годов.Кроме того, два лидера подписали постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
https://ria.ru/20240129/putin-1924160288.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, политика, александр лукашенко, владимир путин
Союзное государство, Санкт-Петербург, Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
Путин и Лукашенко подписали декрет о реализации договора о Союзном государстве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости.
Президенты России
и Белоруссии
Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Стороны подписали документы по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоялось сегодня в Санкт-Петербурге
.
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На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
сообщил, что для развития этого декрета разработают планы правительств в различных областях, особенностью трехлетнего плана станет то, что его будут утверждать вице-премьеры. Это, по его словам, позволит более оперативно реагировать на вызовы времени и на ситуацию в хозяйственной жизни двух стран, а также вносить коррективы.
Кроме того, Путин и Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства, резолюцию об урегулировании вопросов собственности Союзного государства, декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции.
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Также главы государств подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за период 2023-2024 годов.
Кроме того, два лидера подписали постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
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