https://ria.ru/20240129/dekret-1924196592.html

Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года

Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года - РИА Новости, 29.01.2024

Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:43

2024-01-29T17:43

2024-01-29T18:06

союзное государство

санкт-петербург

политика

александр лукашенко

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщил корреспондент РИА Новости.Стороны подписали документы по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоялось сегодня в Санкт-Петербурге.На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что для развития этого декрета разработают планы правительств в различных областях, особенностью трехлетнего плана станет то, что его будут утверждать вице-премьеры. Это, по его словам, позволит более оперативно реагировать на вызовы времени и на ситуацию в хозяйственной жизни двух стран, а также вносить коррективы.Кроме того, Путин и Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства, резолюцию об урегулировании вопросов собственности Союзного государства, декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции.Также главы государств подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за период 2023-2024 годов.Кроме того, два лидера подписали постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

https://ria.ru/20240129/putin-1924160288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, политика, александр лукашенко, владимир путин