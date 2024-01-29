https://ria.ru/20240129/britantsy-1924008177.html

Британцы испугались. Кампания "Русские идут!" зашла слишком далеко

Британцы испугались. Кампания "Русские идут!" зашла слишком далеко - РИА Новости, 29.01.2024

Британцы испугались. Кампания "Русские идут!" зашла слишком далеко

"Русские идут!" — за целый век после начала использования этой стандартной страшилки на Западе не придумали более эффективной стратегии для победы на выборах. В РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:00

2024-01-29T08:00

2024-01-29T08:00

россия

украина

китай

грант шаппс

ричард ширрефф

борис джонсон

вооруженные силы украины

нато

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"Русские идут!" — за целый век после начала использования этой стандартной страшилки на Западе не придумали более эффективной стратегии для победы на выборах. В Альбионе эта тема была впервые задействована в 1924 году, когда консервативный истеблишмент придумал фейковое "письмо Зиновьева", чтобы сковырнуть первое лейбористское правительство. И вот сейчас, спустя ровно сто лет, в Британии, стоящей на пороге очередной избирательной кампании, тори запустили ту же пластинку. Правда, сразу же перегнули палку, встретив недоуменную реакцию публики.Истеричную волну запустил министр обороны Британии Грант Шаппс, начиная с Рождества кричащий о "русской угрозе", которой Британия должна противостоять "любой ценой". Затем он предсказал неизбежную войну с Россией, Китаем или Ираном уже "в ближайшие пять лет", потребовав от общества начать подготовку к ней. И дальше все пошло по нарастающей.Активность министра обороны на медийном поле понятна. Уже нет особых сомнений в том, что на осень будут назначены парламентские выборы. Судя по опросам, Шаппс, с 2005 года выигрывавший все выборы в своем округе с комфортным отрывом, на этот раз значительно проигрывает своему лейбористскому конкуренту. А значит, с осени потеряет не только министерское кресло (в поражении консерваторов уже никто не сомневается), но и будет вообще вышвырнут из большой политики. Вот он и старается, как может, привлекать внимание прессы.Но, на его беду, этот же нарратив решили подхватить в армии. На прошлой неделе высший офицер британских Вооруженных сил, начальник Генштаба генерал Патрик Сандерс выступил с пламенной речью по поводу того, что Британия не готова к наземной войне с Россией. Он призвал учесть ошибки 1914-го и 1930-х годов, дабы не ждать начала войны и заранее готовить своих граждан к противодействию неминуемой агрессии. Сославшись на пример Украины, генерал завершил свою речь так: "Регулярные армии начинают войны, гражданские армии выигрывают их!"Честно говоря, не совсем ясно, как пример Украины подтверждает этот вывод. Сандерс ссылается на опыт создания и тренировок территориальной обороны Украины. Но даже при очень большом желании трудно найти признаки "победы" ВСУ, куда сейчас насильно заталкивают пойманных на улицах прохожих. Однако британский командир умудрился обнаружить в этом какой-то позитив.Генерал всего лишь подхватил тему "Русские идут!" от своего министра. Мало того, он фактически повторил тезисы собственного прошлогоднего выступления о том, что Британия находится сейчас в положении 1937 года. Но тогда еще не начиналась избирательная кампания, а потому на эту речь мало кто обратил внимание. Сейчас же все воспринимается совершенно иначе.Тут же в поддержку Сандерса выступил отставной генерал Ричард Ширрефф, когда-то занимавший пост заместителя командующего войсками НАТО в Европе. В свое время он написал бездарную книгу, предсказывавшую войну между Западом и Россией уже в 2017 году. С тех пор и одержим темой неизбежной войны против русских. По горячим следам Сандерса он тут же призвал возобновить обязательный воинский призыв в Британии, "чтобы напугать Россию". В самом деле, как нас иначе можно напугать?А у грядущей "гражданской армии" тут же нашелся первый волонтер. Экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил на страницах газеты Daily Mail с колонкой, в которой высказал готовность записаться на службу, присовокупив к онлайн-версии статьи и соответствующее видео в стиле бравого солдата Швейка. Заодно нашел прекрасный рецепт привлечения таких же добровольцев: надо просто отменить запрет на татуировки в армии — британцам на полном серьезе рассказывают, что только это и сдерживает набор волонтеров.Но такие заявления вызвали противоположную реакцию, заметно напугав публику. Даже консервативные газеты наполнены сейчас карикатурами, высмеивающими идею обязательного призыва. А фельетонист The Times Жиль Корен под заголовком "Русские идут!" предложил использовать для подготовки к войне с Россией многочисленных лондонских бариста, которые могут применить свой опыт смешивания коктейлей для производства взрывчатки, но сам выразил неготовность воевать с русскими. Судя по опросу газеты Daily Star, 90 процентов британцев, как и Корен, не желают записываться в "гражданскую армию". А один из зрителей, дозвонившихся в телестудию, где обсуждали данную идею, робко спросил: "Могу ли я служить в гражданской армии на удаленке, не выходя из дома?"Конечно, такая реакция публики не вписывается в планы тори. Поняв, что перегнули палку с раскруткой очередной "русской угрозы", правительственные чиновники бросились пояснять, что не намерены возрождать обязательную воинскую службу. Но надо понимать особость момента. Консерваторы находятся в более чем отчаянном положении. Сейчас речь идет уже не об их победе — в нее не верят и они сами. Речь идет о выживании Консервативной партии как таковой по итогам грядущих выборов.Опыт последних ста лет показывает, что в такие кризисные моменты тори никогда не находили ничего лучшего, нежели раскрутка очередной кампании "Русские идут!". А значит, можно ожидать гораздо более серьезных фейков и провокаций, чем это было ровно сто лет назад с пресловутым "письмом Зиновьева".

https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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россия, украина, китай, грант шаппс, ричард ширрефф, борис джонсон, вооруженные силы украины, нато, аналитика