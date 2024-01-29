Рейтинг@Mail.ru
"Есть проблемы": в США вынесли приговор западной технике на Украине - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/bmp-1924080339.html
"Есть проблемы": в США вынесли приговор западной технике на Украине
"Есть проблемы": в США вынесли приговор западной технике на Украине - РИА Новости, 29.01.2024
"Есть проблемы": в США вынесли приговор западной технике на Украине
Американские боевые машины пехоты Bradley, переданные украинским военным, бессильны в столкновениях с армией России, пишет журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:45
2024-01-29T10:45
в мире
россия
украина
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807b0ecf0796d78f7b86cd8ce5bb1f8b.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американские боевые машины пехоты Bradley, переданные украинским военным, бессильны в столкновениях с армией России, пишет журнал Military Watch Magazine."Проблемы с боевыми способностями Bradley, в частности его крайне ограниченная броневая защита &lt;…&gt;, усугубила растущая нехватка боеприпасов, сказывающаяся на подразделениях (ВСУ. — Прим. ред.), эксплуатирующих эту технику", — отметили в статье.В публикации подчеркнули, что Вооруженные силы России уже уничтожили значительную часть этих БМП, поставленных Украине. Кроме того, на некоторых бронемашинах Bradley, находящихся в пользовании ВСУ, была замечена нацистская символика — свастика, что привлекло дополнительное внимание прессы, говорится в материале.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.
https://ria.ru/20240128/dostup-1923972142.html
https://ria.ru/20240129/katastrofa-1924066341.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_19f47267eebdeb955e5b9a1dadb8d766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Есть проблемы": в США вынесли приговор западной технике на Украине

MWM: БМП Bradley не могут выдержать столкновения с армией России

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американские боевые машины пехоты Bradley, переданные украинским военным, бессильны в столкновениях с армией России, пишет журнал Military Watch Magazine.
"Проблемы с боевыми способностями Bradley, в частности его крайне ограниченная броневая защита <…>, усугубила растущая нехватка боеприпасов, сказывающаяся на подразделениях (ВСУ. — Прим. ред.), эксплуатирующих эту технику", — отметили в статье.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ
28 января, 14:20
В публикации подчеркнули, что Вооруженные силы России уже уничтожили значительную часть этих БМП, поставленных Украине. Кроме того, на некоторых бронемашинах Bradley, находящихся в пользовании ВСУ, была замечена нацистская символика — свастика, что привлекло дополнительное внимание прессы, говорится в материале.
Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
"Ситуация критическая": в Германии сообщили о катастрофе ВСУ под Харьковом
Вчера, 09:28
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала