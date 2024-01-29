https://ria.ru/20240129/bmp-1924080339.html

"Есть проблемы": в США вынесли приговор западной технике на Украине

"Есть проблемы": в США вынесли приговор западной технике на Украине - РИА Новости, 29.01.2024

"Есть проблемы": в США вынесли приговор западной технике на Украине

Американские боевые машины пехоты Bradley, переданные украинским военным, бессильны в столкновениях с армией России, пишет журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:45

2024-01-29T10:45

2024-01-29T10:45

в мире

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украина

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американские боевые машины пехоты Bradley, переданные украинским военным, бессильны в столкновениях с армией России, пишет журнал Military Watch Magazine."Проблемы с боевыми способностями Bradley, в частности его крайне ограниченная броневая защита <…>, усугубила растущая нехватка боеприпасов, сказывающаяся на подразделениях (ВСУ. — Прим. ред.), эксплуатирующих эту технику", — отметили в статье.В публикации подчеркнули, что Вооруженные силы России уже уничтожили значительную часть этих БМП, поставленных Украине. Кроме того, на некоторых бронемашинах Bradley, находящихся в пользовании ВСУ, была замечена нацистская символика — свастика, что привлекло дополнительное внимание прессы, говорится в материале.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.

https://ria.ru/20240128/dostup-1923972142.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины