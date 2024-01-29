https://ria.ru/20240129/bloger-1924109007.html

В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Мамедова

В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Мамедова - РИА Новости, 29.01.2024

В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Мамедова

В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Турала Мамедова после серии видео с нападением на подростков в ТЦ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:38

2024-01-29T12:38

2024-01-29T13:41

происшествия

санкт-петербург

россия

азербайджан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Турала Мамедова после серии видео с нападением на подростков в ТЦ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. "Сотрудникам полиции в короткое время удалось установить предполагаемых участников инцидента. <…> Помогло то, что ранее автор видео с приятелями уже попадали в поле зрения полиции за публикацию подобного ролика в конце прошлого года", — отметили в ведомстве.Как уточнили, при мониторинге полиция в одном из мессенджеров выявила видеоматериалы, на которых запечатлен конфликт с участием нескольких молодых людей. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В полицию для разбирательства и проведения процессуальных действий доставили троих жителей Петербурга, уроженцев России. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства конфликта, записанного на видео, а также роль каждого из его участников.В октябре глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах. Злоумышленники снимали драки со случайными прохожими и вешали видео в соцсетях, Telegram-канале "Жизнь бродяги". Жертвами нападений были подростки или нетрезвые люди. Всего, как сообщали в СК РФ, к уголовной ответственности по этому делу привлекаются 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, всем предъявлены обвинения, 14 из них арестованы. Следствие установило, что организатором преступлений является админ канала "Жизнь бродяги" Турал Мамедов, он был задержан и заключен под стражу в конце года.

https://ria.ru/20231229/prigovor-1919010195.html

https://ria.ru/20230406/delo-1863620940.html

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россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)