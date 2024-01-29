https://ria.ru/20240129/bloger-1924109007.html
В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Мамедова
В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Мамедова - РИА Новости, 29.01.2024
В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Мамедова
В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Турала Мамедова после серии видео с нападением на подростков в ТЦ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:38
2024-01-29T12:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Турала Мамедова после серии видео с нападением на подростков в ТЦ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. "Сотрудникам полиции в короткое время удалось установить предполагаемых участников инцидента. <…> Помогло то, что ранее автор видео с приятелями уже попадали в поле зрения полиции за публикацию подобного ролика в конце прошлого года", — отметили в ведомстве.Как уточнили, при мониторинге полиция в одном из мессенджеров выявила видеоматериалы, на которых запечатлен конфликт с участием нескольких молодых людей. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В полицию для разбирательства и проведения процессуальных действий доставили троих жителей Петербурга, уроженцев России. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства конфликта, записанного на видео, а также роль каждого из его участников.В октябре глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах. Злоумышленники снимали драки со случайными прохожими и вешали видео в соцсетях, Telegram-канале "Жизнь бродяги". Жертвами нападений были подростки или нетрезвые люди. Всего, как сообщали в СК РФ, к уголовной ответственности по этому делу привлекаются 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, всем предъявлены обвинения, 14 из них арестованы. Следствие установило, что организатором преступлений является админ канала "Жизнь бродяги" Турал Мамедов, он был задержан и заключен под стражу в конце года.
https://ria.ru/20231229/prigovor-1919010195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Мамедова
В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Мамедова после нападений в ТЦ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. В Петербурге задержали подражателей треш-блогера Турала Мамедова после серии видео с нападением на подростков в ТЦ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
«
"Сотрудникам полиции в короткое время удалось установить предполагаемых участников инцидента. <…> Помогло то, что ранее автор видео с приятелями уже попадали в поле зрения полиции за публикацию подобного ролика в конце прошлого года", — отметили в ведомстве.
Как уточнили, при мониторинге полиция в одном из мессенджеров выявила видеоматериалы, на которых запечатлен конфликт с участием нескольких молодых людей. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В полицию для разбирательства и проведения процессуальных действий доставили троих жителей Петербурга, уроженцев России.
Сейчас следствие устанавливает обстоятельства конфликта, записанного на видео, а также роль каждого из его участников.
Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор
В октябре глава СК
РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах. Злоумышленники снимали драки со случайными прохожими и вешали видео в соцсетях, Telegram-канале "Жизнь бродяги". Жертвами нападений были подростки или нетрезвые люди.
Всего, как сообщали в СК РФ, к уголовной ответственности по этому делу привлекаются 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана
и Таджикистана
, всем предъявлены обвинения, 14 из них арестованы.
Следствие установило, что организатором преступлений является админ канала "Жизнь бродяги" Турал Мамедов, он был задержан и заключен под стражу в конце года.
СК контролирует дело треш-блогера, истязавшего дочь в Ивановской области